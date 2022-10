Zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltags empfängt am heutigen Abend Mainz 05 den 1. FC Köln. Die komplette Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Der 11. Spieltag der Bundesliga startet heute Abend mit dem Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Am vergangenen Spieltag fuhren beide Mannschaften einen Sieg ein, doch wie schlagen sich die Teams heute? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams können auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken. In der Bundesliga holte Mainz am vergangenen Spieltag einen 2:0-Sieg gegen Werder Bremen, ehe das Team von Bo Svensson im DFB-Pokal gegen den VfB Lübeck souverän die nächste Runde erreichten. Und auch der 1. FC Köln fuhr in der Bundesliga am 10. Spieltag gegen den FC Augsburg einen Sieg ein. Wer holt in der Liga heute den zweiten Erfolg in Serie?

Vor Beginn: Das erste Duell des 11. Spieltags der Bundesliga beginnt heute um 20.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln.

© getty Das letzte Duell zwischen den beiden Teams konnte der 1. FC Köln für sich entscheiden.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - da Costa, Stach, Kohr, Aaron - Onisiwo, Burkardt - Ingvartsen

Zentner - Fernandes, Hack, Caci - da Costa, Stach, Kohr, Aaron - Onisiwo, Burkardt - Ingvartsen 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Martel - Duda, Kainz - S. Tigges, Maina

Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV und Livestream zeigt am heutigen Abend DAZN die Begegnung zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Auf DAZN 1 seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 19.45 Uhr. Für die Übertragung zeigen sich heute Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Mario Rieker, Experte Benny Lauth und Reporter Tobi Wahnschaffe zuständig.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr auf den Livestream von DAZN zugreifen, der es Euch ebenfalls ermöglicht Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live und in voller Länge zu sehen. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

