Eintracht Frankfurt: Jesper Lindström wohl auf dem Radar von Borussia Dortmund

Jesper Lindström spielt eine starke Saison 2022/23. Das ist auch Borussia Dortmund nicht entgangen. Der BVB hat wohl Interesse an dem Frankfurter.

In seinem zweiten Vertragsjahr bei Eintracht Frankfurt hat sich Jesper Lindström durch starke Leistungen bei einigen Klubs auf die Notizzettel gespielt. Wie die Bild berichtet, zeigt Borussia Dortmund Interesse an dem 22 Jahre alten Dänen.

Laut dem Bericht müsste der BVB im kommenden Sommer 30 Millionen Euro für den Offensivspieler, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2026 läuft, hinblättern. Am Samstag können sich die BVB-Verantwortlichen beim Bundesliga-Gastspiel in Frankfurt von Lindströms Qualitäten überzeugen.

Nach einer durchwachsenen Saison 2021/22 läuft der Nationalspieler jetzt zur Topform auf. In den vergangenen vier Bundesligaspielen erzielte er vier Tore, am vergangenen Samstag gelang ihm beim Sieg in Mönchengladbach ein Doppelpack.

Jesper Lindström: Auch Leipzig und Arsenal sollen dran sein

Neben dem BVB sollen es mit RB Leipzig und dem FC Arsenal zwei weitere Vereine auf Lindström abgesehen haben. Laut einem früheren Bericht der Bild haben die Verantwortlichen des Premier-League-Tabellenführers bereits Kontakt mit den Beratern des Dänen aufgenommen und wollen einen Wechsel bereits im Winter forcieren.

Lindström war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro von Bröndby IF nach Frankfurt gewechselt. Bei einem Verkauf winkt dem Europa-League-Sieger ein kräftiges Plus. Lindströms Marktwert liegt aktuell bei 17 Millionen Euro.