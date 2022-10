Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die letzte Bundesligabegegnung des 11. Spieltags bestreiten am heutigen Tag Hertha BSC und Schalke 04. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Spiels, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags duellieren sich am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, Hertha BSC und Schalke 04. Die Begegnung startet am frühen Abend, um 17.30 Uhr, im Olympiastadion im Berlin.

Schalke 04 hat bittere Wochen hinter sich. In der Bundesliga verloren die Schalker ihre vergangenen vier Partien. Unter der Woche gingen die heutigen Gäste anschließend im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim mit 1:5 unter. Frank Kramer, der den Trainierposten auf Schalke zu Beginn der neuen Saison übernommen hatte, musste darauf hin seinen Hut nehmen. Als Interimstrainer steht am heutigen Tag Matthias Kreutzer an der Seitenlinie. Mit sechs Zählern nach zehn Bundesliga-Spieltagen steht Schalke 04 tief im Tabellenkeller. Welche Leistung zeigen die Schalker heute nach der Trainierentlassung?

Nur unwesentlich besser steht aktuell Hertha BSC in der Bundesligatabelle da. Acht Zähler hat das Team von Sandro Schwarz aktuell auf dem Konto und damit nur zwei Punkte mehr als der heutige Gegner Schalke 04. Hoffnung aus dem Tabellenkeller zu entkommen gibt jedoch die Leistung aus den vergangenen Wochen. Nur eines der letzten sechs Pflichtspiele verlor Hertha BSC. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Berliner, trotz einer starken zweiten Halbzeit, mit 2:3 gegen RB Leipzig geschlagen geben. Der letzte und einzige Sieg in der bisherigen Saison ist dennoch eine Weile her: Am 5. Spieltag konnte Hertha BSC den FC Augsburg mit 2:0 niederringen.

Für Unruhe abseits des Platzes sorgt jedoch weiterhin die Posse um Hertha-Investor Lars Windhorst, die den Verein seit einiger Zeit auf Trab hält. Kann Hertha BSC gegen die angeschlagenen Schalker heute den zweiten Saisonsieg einfahren?

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, M. Richter - Kanga, Jovetic

Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, M. Richter - Kanga, Jovetic Schalke 04: Schwolow - Aydin, Yoshida, Matriciani, Ouwejan - Kral, Flick - Drexler, Bülter, T. Mohr - Terodde

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt am heutigen Sonntag die Partie zwischen Hertha BSC und Schalke 04 exklusiv im TV und Livestream. DAZN zeigt in dieser Saison nämlich sämtliche Bundesligaduelle am Freitag und Sonntag live und in voller Länge.

Ab 16.45 Uhr könnt Ihr heute die Vorberichte der Partie auf DAZN 1 im TV verfolgen. Das DAZN-Team setzt sich heute aus Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Marco Hagemann, Experte Sascha Bigalke und Reporter Benni Zander zusammen. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 17.30 Uhr.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser habt Ihr am heutigen Tag die Möglichkeit, das Duell zwischen Hertha BSC und Schalke 04 im Livestream zu erleben. Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, für das Ihr 274,99 Euro zahlt. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr auf DAZN auch die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die Champions League, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball, UFC und noch vieles mehr.

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle in der Übersicht

Datum Anpfiff Heim Auswärts So., 23.10. 15.30 Uhr VfL Bochum Union Berlin So., 23.10. 17.30 Uhr Hertha BSC Schalke 04

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 11. Spieltag, Bundesliga

11. Spieltag, Bundesliga Duell: Hertha BSC vs. Schalke 04

Hertha BSC vs. Schalke 04 Datum: 23. Oktober

23. Oktober Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Duell zwischen Hertha BSC und Schalke 04 könnt Ihr heute bei SPOX im Liveticker erleben. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

