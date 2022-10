Ex-Bundesliga-Profi Martin Fenin wird MMA-Kämpfer

Der frühere Bundesligaprofi Martin Fenin versucht sich nun als MMA-Kämpfer. Laut Bild steht der Plan bereits fest.

Fenin, der einst bei Eintracht Frankfurt und Energie Cottbus aktiv war, will nach seiner vorzeitig geendeten Fußballkarriere nun im Bereich der Mixed Martial Arts Karriere machen.

Wie das Blatt berichtet, sieht der Plan des Tschechen vor, in zwölf Monaten erstmals ins Octagon zu steigen und unter dem Dach der Oktagon MMA zu kämpfen.

"Ich habe keine Angst, aber ich bin nervös. Das ist eine Riesenchance noch einmal Profi-Sportler zu sein. Wenn man sieht, wie die Jungs kämpfen, dann war Profi-Fußball Kindergarten", wird Fenin zitiert.

Der heute 35-Jährige galt einst als großes Fußballtalent und wechselte nach einem starken Auftritt bei der U20-WM 2007 im Jahr 2008 zur Eintracht, wo er mit einem Dreierpack gegen Hertha debütierte. 2010 erzielte er gar den späten Siegtreffer beim 2:1-Erfolg über den FC Bayern.

© imago images Martin Fenin spielte einst für Eintracht Frankfurt.

Martin Fenin: Absturz nach Eskapaden

Anschließend jedoch litt er unter Alkohol- und Medikamentenproblemen und leistete sich mehrere öffentliche Aussetzer. Zuletzt spielte er hierzulande im Jahr 2015 beim Chemnitzer FC, aber auch nur für zwei Spiele.

Für seinen MMA-Anlauf soll gleichzeitig eine Dokumentation mit dem Titel "Last Goal of Martin Fenin" entstehen. Gegen wen er zu seinem Käfig-Debüt antritt, ist noch offen. Eine Präferenz hat er aber schon: "Es wäre super, wenn es ein Ex-Fußballer wird. Am besten einer von Schalke oder Dortmund."