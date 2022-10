BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund angeblich an Zeno Debast interessiert

Borussia Dortmund hat offenbar die Fühler nach Zeno Debast vom RSC Anderlecht ausgestreckt. Jude Bellingham beklagt sich über eine "Freak-Saison" und Lars Ricken spricht über den Rassismus-Vorfall um Abdou Kamara. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Interesse an Zeno Debast?

Borussia Dortmund ist angeblich an Zeno Debast vom RSC Anderlecht interessiert. Das berichtet das Portal 90min. Demnach hätte der BVB bereits mehrfach Scouts nach Belgien geschickt, um den 18-jährigen Innenverteidiger zu beobachten.

Debast könnte anscheinend schon ein Thema für einen Wintertransfer sein. Der 1,89-Meter-Mann steht in Anderlecht noch bis 2025 unter Vertrag, in der laufenden Saison kam er bereits in 17 Pflichtspielen zum Einsatz.

Konkurrenz bekommen die Dortmunder wohl in Person von Jürgen Klopp. Auch der FC Liverpool soll das Belgien-Juwel im Visier haben.

BVB, News: Bellingham schlägt Alarm

Die Belastung ist in dieser Saison enorm, das bekommt auch Jude Bellingham zu spüren. "Die Belastung fordert ihren Tribut bei mir persönlich", sagte der 19-jährige Engländer nach dem 1:1 des BVB in der Champions League gegen den FC Sevilla den Ruhr Nachrichten: "Ich habe mich vor der Partie nicht gut gefühlt. Nach dem Spiel war ich sehr, sehr müde."

Die Spieler seien teilweise "auch mental nicht mehr mit geschärften Sinnen dabei wie im vorherigen Spiel", sagte Bellingham, "gerade nach so einem Highlight-Spiel wie gegen die Bayern, das körperlich und mental viel Kraft gekostet hat."

Bellingham sprach in diesem Zusammenhang - auch weil die WM in Katar im Winter dazukommt - von einer "Freak-Saison". Er wolle aber trotzdem keinesfalls auf Trainer Edin Terzic zugehen und um eine Pause bitten. "Es ist nicht meine Art, zu sagen, dass ich aussetzen will. Ich will der Mannschaft helfen. Ich fühle mich sonst nutzlos", so der Mittelfeldspieler.

Bellingham absolvierte in dieser Saison bereits 14 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Noten: BVB-Talent zahlt Lehrgeld - Modeste hängt wieder in der Luft © getty 1/17 Jude Bellingham hadert, die BVB-Offensive bleibt grötenteils blass. Im Team von Edin Terzic überzeugt beim 1:1 gegen den FC Sevilla kaum jemand. Dafür enttäuschen auch nur wenige. Die BVB-Noten zum Remis in der Champions League. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Chancenlos beim 0:1, dann lange nicht gefordert. In der zweiten Halbzeit aber mit einer Glanztat, als er aus kürzester Distanz angeschossen wurde - oder einfach richtig stand. Note: 3. © imago images 3/17 THOMAS MEUNIER: Defensivabstimmung mit Adeyemi wieder schlecht, schwamm mehrfach gegen Lamela. Wichtiger Assist zum ersten Tor. Sonst aber durchwachsen wie immer, mit Höhen und Tiefen. Schwache Flanken. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Defensiv meist solide, im Spielaufbau gab er viel Verantwortung an Hummels ab. Dafür offensiv mit einigen guten Szenen. Beispielsweise ein Abschluss per Volley aus gut 18 Metern (54.). Note: 3. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Sah beim 0:1 nicht gut aus, verlor Nianzou aus den Augen, half Rothe anschließend meist souverän und war auch im zweiten Durchgang ein guter Rückhalt für das manchmal wacklige Mittelfeld. Note: 3. © imago images 6/17 TOM ROTHE: Bezahlte Lehrgeld und hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern. Ließ sich oft aus der Position ziehen, weshalb Hummels zu sehr mitverteidigen musste. Das brachte Sevilla viel Raum. Ein Spiel zum Lernen für den 17-Jährigen. Note: 5. © imago images 7/17 SALIH ÖZCAN: Konnte nicht an seine stabilen Leistungen zuletzt anknüpfen. Fehlte vor allem bei Hereingaben des Gegners in den Rückraum mehrfach. Nicht sein stärkster Auftritt in Schwarz-gelb. Note: 4. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Haderte früh mit dem Schiedsrichter und seinen Mitspielern, machte dann das wichtige 1:1 und spielte ähnlich weiter wie zuvor. Oft glücklos, oft hadernd, aber immer aktiv und mit Aggressivität. Note: 3. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Im Mittelfeld ein wichtiger Kombinationsspieler für den BVB, kompensierte die nicht so starke Leistung von Rothe im Mittelfeld etwas mit. Trotzdem ohne Präzision im Angriffsdrittel. Note: 3,5. © imago images 10/17 KARIM ADEYEMI: Defensiv wieder nicht gut, offensiv zu fahrig. Schlechter Pass nach gutem Ballgewinn bei großer Chance zum 1:1 (24.), direkt danach mit ein paar ordentlichen Szenen. Tauchte anschließend aber zunehmend ab. Note: 3,5. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Sehr bemüht und aktiv, wollte das BVB-Spiel über links spürbar ankurbeln. Agierte dabei aber genauso glücklos wie zuletzt. Hatte kaum nennenswerte Offensivszenen. Bis auf die Entstehung des 1:1, das war stark. Note: 3,5. © imago images 12/17 ANTHONY MODESTE: Im ersten Durchgang ohne Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, insgesamt keine Flanken auf seinen Kopf. Bemüht darum, sich auch mal tiefer anzubieten, meist aber ohne Erfolg. Hing also wieder in der Luft. Note: 4,5. © getty 13/17 RAPHAËL GUERREIRO: Kam zur Pause für Rothe und stabilisierte die linke Seite etwas. Mitte der zweiten Halbzeit mit einem katastrophalen Fehlpass, wofür er sich ein Gespräch mit Hummels einhandelte. Ansonsten in keine Richtung auffällig. Note: 3,5. © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte nach gut 64 Minuten den glücklosen Modeste. Vor allem gegen den Ball ein kleiner Unterschied, weil der 17-Jährige aggressiver anlief, ansonsten aber ähnlich blass wie sein Vorgänger. Note: 4. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: In der 71. Minute für Adeyemi eingewechselt. Konnte sich nicht mehr nennenswert in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/17 GIOVANNI REYNA: Ebenfalls nach 71 Minuten eingewechselt. Ersetzte Malen. Bärenstarkes Dribbling kurz vor Spielende gegen mehrere Gegenspieler, doch auf seine Hereingabe reagierte niemand. Keine Bewertung. © getty 17/17 NICO SCHLOTTERBECK: Wurde von Terzic für den angeschlagenen Meunier eingewechselt (83.) und übernahm die Position von Hummels. Der rückte in der Viererkette ebenso eine Position nach rechts wie Süle. Keine Bewertung.

BVB, News: Ricken spricht über Rassismus-Vorfall

Wie schon im Hinspiel ist Dortmunds Abdoulaye Kamara auch im Rückspiel der Youth League gegen den FC Sevilla rassistisch beleidigt worden. Nun äußerte sich auch Lars Ricken zu den Vorfällen.

"Als es dazu kam, und Abdou Kamara sich absprachegemäß an den Vierten Offiziellen gewandt hatte, taten die Unparteiischen die offenkundigen Affenlaute als nicht zweifelsfrei rassistische Äußerung ab", sagte der BVB-Nachwuchsdirektor: "Wir haben den Platz trotz des erneuten Zwischenfalls nicht verlassen, weil der Schiedsrichter uns mit seinem Handeln leider das ungute Gefühl vermittelt hat, dass im Zweifelsfall Aussage gegen Aussage stehen würde."

Die UEFA teilte mittlerweile mit, dass der Vorfall untersucht wird.

