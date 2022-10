BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Star Sébastien Haller trainiert bei Ex-Klub Ajax Amsterdam

Im Rahmen seiner Reha hat BVB-Star Sébastien Haller auf dem Trainingsplatz seines Ex-Vereins Ajax Amsterdam eine individuelle Einheit absolviert. Mats Hummels musste nach seiner öffentlichen Kritik zum Rapport. Torhüter Gregor Kobel war vom vorzeitigen Weiterkommen des BVB in der Champions League überrascht. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Sébastien Haller trainiert bei Ex-Verein

Sébastien Haller ist zurück an alter Wirkungsstätte, zumindest vorübergehend. Der 28-Jährige hat bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam ein individuelles Training auf einem Nebenplatz absolviert. Bei Haller wurde im Sommer Hodentumor diagnostiziert, anschließend musste er operiert werden und in Behandlung gehen.

"Er hat uns gefragt, ob er kommen und trainieren könne, denn er befindet sich hier in der Reha", erklärte Ajax-Trainer Alfred Schreuder. Es sei "wunderbar, dass er eine Weile hier sein kann". Wann Haller nach Dortmund und ins BVB-Training zurückkehrt, ist noch offen, zuletzt konnte er auch eine zweite OP nicht ausschließen.

Der BVB hatte sich im Sommer die Dienste des Angreifers gesichert, dazu überwiesen die Dortmunder eine Ablöse in Höhe von 31 Millionen Euro an Ajax. Vergangene Saison erzielte er in 43 Pflichtspielen für Amsterdam 34 Tore, zusätzlich legte er neun Treffer auf.

BVB, Gerüchte: Mats Hummels musste zum Rapport

Nach seiner öffentlichen Kritik am Auftritt einiger Mannschaftskollegen musste Mats Hummels zu einem Einzelgespräch mit den BVB-Verantwortlichen. Das berichtet die Sport Bild. Nach der 0:2-Pleite gegen Union Berlin Mitte Oktober hatte Hummels bemängelt: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt."

Wie es in dem Bericht weiter heißt, hätten BVB-Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl zwar dem Inhalt der Kritik des 33-Jährigen zugestimmt, seien aber nicht mit der Art und Weise einverstanden gewesen. Die Verantwortlichen würden sich demnach wünschen, dass Kritik zukünftig intern geäußert wird.

Immerhin zeigte das Team auf dem Platz eine Reaktion. Nach dem überzeugenden 5:0-Sieg in der Bundesliga gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende gelang nun mit einem Unentschieden gegen Manchester City (0:0) am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale. Dabei bestätigte auch Hummels seine aktuelle starke Form.

Insgesamt ist die Saison der Borussia allerdings geprägt von Höhen und Tiefen. In der Bundesliga rangiert Dortmund derzeit nur auf Platz fünf, in elf Spielen sammelte der BVB 19 Punkte. Dabei gewannen die Schwarz-Gelben sechsmal, einmal spielten sie unentschieden und viermal gingen sie als Verlierer vom Platz.

BVB: Die Spiele bis zur WM-Pause

Datum Wettbewerb Gegner 29.10., 18.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (A) 02.11., 21 Uhr Champions League FC Kopenhagen (A) 05.11., 15.30 Uhr Bundesliga VfL Bochum (H) 08.11., 18.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (A) 11.11., 20.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A)

BVB, News: CL-Held Kobel vom Weiterkommen überrascht

BVB-Keeper Gregor Kobel konnte es offenbar nicht ganz glauben, dass das Achtelfinal-Ticket in der Champions League wirklich eingetütet ist. "Ist das wirklich schon sicher, dass wir weiter sind?", fragte Gregor Kobel nach dem 0:0 mit Borussia Dortmund gegen Manchester City zum Auftakt seines TV-Interviews bei Amazon Prime.

Die Reporterin konnte aber schnell beruhigen, durch den Sieg im direkten Vergleich mit dem FC Sevilla kann Dortmund nicht mehr von Platz zwei in der Gruppe G verdrängt werden. Kobel hatte dabei mit seinem gehaltenen Elfmeter in der 58. Minuten einen großen Anteil am Punktgewinn gegen City.

"Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns mal belohnen", sagte Kobel. Dass das Gruppenfinale beim FC Kopenhagen am 2. November kein "Endspiel" um die K.o.-Runde wird, erleichterte alle: "Wir sind superhappy, dass wir uns qualifiziert haben." Das Unentschieden gehe "am Ende sicher in Ordnung".

BVB, News: Kobel hält Elfmeter - dank Tipp von Moukoko?

Womöglich hatte Kobel bei seinem gehaltenen Elfmeter auch Unterstützung von einem Teamkollegen. Wie auf den Fernsehbildern zu sehen war, hob Youssoufa Moukoko kurz vor dem Schuss von Riyad Mahrez seinen linken Arm und zeigte Torwart Kobel an, wohin Mahrez schießen würde.

Tatsächlich schoss Mahrez wie von Moukoko angezeigt halbhoch nach links, Kobel sprang in die richtige Ecke und hielt den Strafstoß. Nun will der BVB weiterhin in Europa für Furore sorgen. "Wir nehmen das nicht selbstverständlich hin. Wir wollen so weit kommen wie möglich", sagte Jude Bellingham nach der Partie.