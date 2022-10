BVB, News und Gerüchte: Ex-Trainer Stöger bezeichnet Özcan als "Goldgriff" - Marco Reus fehlt auch in Frankfurt

Für Ex-Trainer Peter Stöger ist Neuzugang Salih Özcan ein großer Gewinn für den BVB. Der Österreicher outet sich zudem als Fan von Mats Hummels. Und: Marco Reus fehlt Borussia Dortmund auch beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Peter Stöger schwärmt von Salih Özcan

Der frühere Dortmund-Trainers Peter Stöger sieht vor allem Sommer-Neuzugang Salih Özcan als große Verstärkung für den BVB. "Salih Özcan ist für Dortmund ein Goldgriff", sagte Stöger in einem Sky-Interview.

"Er hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt und ist ein ehrlicher Junge, der das Spiel liebt. Er arbeitet für die Mannschaft, kann aber auch kicken. Man spricht nicht so viel über ihn, weil er dieses gewisse Glitzermoment nicht hat und es ihn auch nicht interessiert", ergänzte der Österreicher. "Dass Salih Özcan eine tragende Rolle spielen wird, da bin ich mir ziemlich sicher."

Özcan war im Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt. Verletzungsbedingt hatte der Deutsch-Türke den Saisonstart verpasst, seit dem 4. Spieltag kam der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler aber regelmäßig für die Schwarz-Gelben zum Einsatz. In 13 Pflichtspielen steuerte Özcan zwei Assists bei, auf sein erstes Tor im BVB-Dress wartet der gebürtige Kölner noch.

© getty Salih Özcan wechselte im Sommer von Köln zum BVB.

BVB, News: Marco Reus fällt auch in Frankfurt aus

Borussia Dortmund muss weiterhin ohne seinen Kapitän Marco Reus auskommen. Wie die Ruhr Nachrichten vermeldeten, steht der Offensivstar auch beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag nicht im Kader des BVB.

Demnach verließ Reus am späten Freitagnachmittag das Dortmunder Trainingsgelände in seinem Privatauto, während die Mannschaft im Bus Richtung Frankfurt fuhr. Reus hatte im Revierderby gegen Schalke (1:0) Mitte September einen Außenbandriss im Sprunggelenk erlitten, nur einen Monat später hatte der Nationalspieler gegen Union Berlin sein Comeback gefeiert, danach aber wieder Schmerzen verspürt. "Er fühlt sich besser", hatte BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag vor dem Abschlusstraining gesagt, aber auch ein "großes Fragezeichen" hinter seinen Einsatz gesetzt.

Neben Reus muss Terzic in Frankfurt auch auf Raphael Guerreiro verzichten. Der Portugiese hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Hazard - Bellingham, Salih Özcan - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko

© getty Marco Reus verletzte sich im Revierderby gegen Schalke.

BVB, News: Peter Stöger outet sich als Hummels-Fan

Den zuletzt wegen seiner öffentlichen Kritik selbst ins Kreuzfeuer geratenen Mats Hummels sieht Peter Stöger durchweg positiv. "Du brauchst in einer Mannschaft zwei, drei Jungs wie ihn, die mal anecken und Klartext reden", betonte Stöger bei Sky.

Zugleich mahnte er an: "Er muss natürlich auch mit seinen Leistungen vorangehen, aber solche Spieler sind für eine in sich stimmige Gruppe total wichtig." Stöger, der den BVB in der Saison 2017/18 für ein halbes Jahr trainierte, hätte gerne einmal mit Hummels zusammengearbeitet. "Es wäre cool, wenn du den in deiner Mannschaft hättest", dachte sich Stöger bei den Duellen gegen Hummels. "Ich finde es super, dass er dort ist, und bin ein Fan von ihm."

Stöger sprach sich auch für eine WM-Nominierung von Hummels aus. "Vom Sportlichen her gibt es keine zwei Meinungen", betonte der 56-Jährige. "Der WM-Kader besteht aus 26 Spielern. Da sollte ein Platz für ihn dabei sein." Am Ende sei es aber die Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick. "Er muss wissen, wie wichtig ihm die Struktur in der Mannschaft ist und ob er ihn dabeihaben möchte."

BVB, Gerücht: Dortmund an Jesper Lindström interessiert?

In seinem zweiten Vertragsjahr bei Eintracht Frankfurt hat sich Jesper Lindström durch starke Leistungen bei einigen Klubs auf die Notizzettel gespielt. Wie die Bild berichtet, zeigt auch Borussia Dortmund Interesse an dem 22 Jahre alten Dänen.

Laut dem Bericht müsste der BVB im kommenden Sommer 30 Millionen Euro für den Offensivspieler, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2026 läuft, hinblättern.

Neben dem BVB sollen es mit RB Leipzig und dem FC Arsenal zwei weitere Vereine auf Lindström abgesehen haben. Laut einem früheren Bericht der Bild haben die Verantwortlichen des Premier-League-Tabellenführers bereits Kontakt mit den Beratern des Dänen aufgenommen und wollen einen Wechsel bereits im Winter forcieren.

BVB, Gerücht: Droht Tauziehen um Leihspieler Ansgar Knauff?

Borussia Dortmund plant ab der kommenden Saison mit dem derzeit an Eintracht Frankfurt verliehenen Ansgar Knauff. "Der klare Plan mit Knauff ist, dass er im Sommer zu uns zurückkommt", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag.

Allerdings macht sich auch die SGE Hoffnungen auf einen Verbleib des 20 Jahre alten Flügelspielers. "Wir wollen Ansgar behalten. Das haben wir ihm auch schon signalisiert. Er fühlt sich bei uns sehr wohl, hat sich hier weiterentwickelt und wird sich auch noch weiterentwickeln", sagte Sport-Vorstand Markus Krösche der Bild.

BVB: Die Spiele bis zur WM-Pause