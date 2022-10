BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund ohne Ultras in Kopenhagen

Borussia Dortmund muss beim Auswärtsspiel in Kopenhagen in der Champions League ohne Ultras auskommen. Im DFB-Pokal treffen die Schwarz-Gelben auf den VfL Bochum. Die Personalsituation vor dem Duell mit Manchester City ist weiterhin unklar. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum BVB.

BVB, News: Borussia Dortmund ohne Ultras in Kopenhagen

Große Teile der Fanszene von Borussia Dortmund werden dem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen am 2. November in der Champions League fernbleiben. Das gaben die beiden Gruppierungen The Unity und Desperados Dortmund in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt. Grund dafür sind Maßnahmen des eigenen Vereins beim Ticketvorverkauf.

"Aufgrund einer vermeintlichen Gefährdungslage und der zweijährigen Bewährung der UEFA wegen der Ereignisse im Hinspiel sieht sich der BVB genötigt, den Kartenverkauf massiv einzuschränken", heißt es in der Stellungnahme: "So werden Tickets nur an Vereinsmitglieder verkauft und sind zusätzlich fest an die jeweilige Person gebunden."

Damit komme der Klub den Forderungen der dänischen Polizei entgegen, die wegen der Vorfälle im Hinspiel und der Nähe der BVB-Ultras zur Fanszene von Brondby IF sogar einen kompletten Ausschluss der Gästefans bei der UEFA beantragte.

Im Vorfeld des Hinspiels zwischen den beiden Klubs kam es im Westfalenstadion zu Ausschreitungen. Pyrotechnik und Leuchtspurgeschosse flogen im Norden des Stadions zwischen beiden Fanlagern hin und her. Daraufhin wurde das Rückspiel als Hochrisikospiel eingestuft.

BVB-Noten: Süle macht den Luca Toni - Bellingham überragt erneut © getty 1/17 Borussia Dortmund bedankt sich beim VfB Stuttgart, der nicht mehr als ein Aufbaugegner war. Mit 5:0 schlägt der BVB die Schwaben, ohne dabei aber vollends zu überzeugen. Die Noten der Dortmunder. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Wurde nie wirklich gefordert, weil der VfB nach vorn keinerlei Gefahr entwickelte. Fing ein paar Flanken souverän ab, war sonst mit Jubeln über die Tore beschäftigt. Note: 3,5. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Musste wieder als RV ran, viel lief über seine Seite. Bereitete das 1:0 durch Bellingham vor, traf sehenswert zum 2:0 und feierte in Toni-Manier. Auch defensiv stabiler als Meunier zuletzt, im Spielaufbau mit klugen Lösungen. Note: 1,5. © imago images 4/17 NICO SCHLOTTERBECK: Wie immer bemüht darum, das Dortmunder Spiel von hinten aus anzukurbeln. Spielte viele vertikale Pässe und Seitenverlagerungen, allerdings nicht immer erfolgreich. Hier und da für einen Wackler gut, diesmal unbestraft. Note: 3,5. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Wenn Stuttgart mal hinter die BVB-Kette kam, sah er hier und da nicht gut aus. Insgesamt dennoch mit einer stabilen Leistung als wichtiger Orientierungspunkt für die BVB-Defensive. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAËL GUERREIRO: Gewohntes Bild beim Linksverteidiger – defensiv mit ein paar Schwächen, mit dem Ball spielstark und ein wichtiger Antreiber für Dortmund. Vor allem in der zweiten Halbzeit mit guten Aktionen. Note: 3. © imago images 7/17 SALIH ÖZCAN: War defensiv oft auf sich allein gestellt und musste deshalb große Räume bearbeiten. Verlor viele Zweikämpfe, weil er schlicht zu spät kam. Hatte aber auch ein paar gute Ballgewinne. Note: 3,5. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Leitete seinen eigenen Führungstreffer ein. Sinnbildlich, weil der Engländer an nahezu jeder Aktion beteiligt war. War wieder der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Wunderschönes Tor zum 4:0. Note: 1,5. © imago images 9/17 JULIAN BRANDT: Neben Bellingham einer der aktivsten Spieler, aber mit deutlich größeren Schwankungen. Mal mit gutem Kombinationsspiel und Druck nach vorn, mal mit kaum zu erklärenden Ballverlusten. Note: 3. © imago images 10/17 KARIM ADEYEMI: Erneut kein Fortschritt zu den letzten Wochen. Defensiv ein klares Risiko (verlor 60 Prozent seiner Bodenzweikämpfe und wurde häufig einfach überlaufen), offensiv zu verspielt und kaum mit sinnvollen Aktionen. Note: 4,5. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA: Kein Mann für die ganz großen Highlights, aber einer, der im Gegensatz zu anderen durch Konstanz besticht. Oft mit der richtigen Entscheidung, selten mit Ballverlusten. Sehenswerter Treffer zum 3:0 - sein erster nach 421 Tagen. Note: 2,5. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Lange unauffällig und mit wenigen Ballkontakten, dann beim 3:0 von Reyna mit starker Positionierung und dem Assist. Belohnte sich beim 5:0 mit seinem Treffer. Note: 2,5. © getty 13/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 55. Minute Nico Schlotterbeck, war gegen den nur noch mit Verteidigen beschäftigten VfB aber nicht mehr in der Lage, sich in irgendeiner Art und Weise auszuzeichnen. Note: 3,5. © imago images 14/17 FELIX PASSLACK: In der 66. Minute für Mats Hummels eingewechselt. War sehr bemüht und aktiv, konnte dem Spiel auf der rechten Seite aber naturgemäß nicht so viel Dynamik geben wie Süle. Note: 3. © imago images 15/17 THORGAN HAZARD: Kam nach 66 Minuten für Giovanni Reyna. Einige gute Aktionen im Pressing, offensiv aber größtenteils harmlos. Note: 3. © getty 16/17 ANTHONY MODESTE: Durfte ab der 66. Minute für den schwachen Karim Adeyemi ran. Die wenigen Flanken fanden abermals nicht seinen Kopf, blieb deshalb genauso unauffällig wie bei seinen meisten anderen Auftritten. Note: 3,5. © getty 17/17 MARIUS WOLF:In der 80. Minute für Guerreiro eingewechselt. Ohne Bewertung.

BVB, News: Revierderby im DFB-Pokal

Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss Borussia Dortmund beim VfL Bochum antreten. "Das ist natürlich ein Hammer-Los", wird Bochums Geschäftsführer Patrick Fabian von den Klubmedien zitiert: "DFB-Pokal, Flutlicht, Revierderby. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Heimspiel im Vonovia Ruhrstadion bekommen haben." Bisher gab es das Duell der beiden Klubs im Pokal erst einmal. Im März 1983 gewann der BVB nach Verlängerung mit 3:1. Alles zur Auslosung gibt es hier.

BVB, News: Schlotterbeck gegen Manchester City weiter fraglich

Die Personalsituation des BVB vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City (Dienstag, 21.00 Uhr) ist weiterhin unklar. Laut kicker bangt Borussia Dortmund vor allem um einen Einsatz von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Fällt der Ex-Freiburger aus, käme Trainer Edin Terzic in eine ungünstige Lage, weil Niklas Süle der wahrscheinliche Ersatz wäre. Da auch Thomas Meunier mit einem Jochbeinbruch weiterhin fehlt, müsste dann auch auf der Rechtsverteidiger-Position rotiert werden, obwohl Süle dort zu überzeugen wusste.

Bei Marco Reus könnte die Pause ebenfalls noch etwas länger dauern. Terzic sagte nach dem 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart, dass es besser sei, bei ihm auf das eine oder andere Spiel mehr zu verzichten, als am Ende lange ohne den Kapitän auskommen zu müssen. Konkreter wurde der Trainer nicht. Donyell Malen fehlte hingegen wegen eines kleinen Infekts - auch bei ihm ist unklar, ob er gegen City zur Verfügung steht.

"Wir wollen diesen zweiten Matchball zu Hause sehr gerne nutzen, um nicht mit einer blöden Ausgangslage nach Kopenhagen fahren zu müssen", wird Kehl im kicker zitiert. Die ersten Hürden auf diesem Weg hat Terzic bereits bei der Auswahl seiner Startelf zu bewältigen.

BVB: Die Spiele bis zur WM-Pause