Heute werden die Paarungen für das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. SPOX tickert die Ziehung live mit.

Auf wen treffen der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. im Achtelfinale des DFB-Pokals? Diese Frage wird heute beantwortet, wenn die Paarungen ausgelost werden. Bei SPOX lässt sich das Event im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

DFB-Pokal: Auslosung für das Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die 2. Runde des DFB-Pokals ist vorbei, als Nächstes steht nun das Achtelfinale an. Die Spiele finden zwar erst im neuen Jahr statt - am 31. Januar, 1. Februar, 7. und 8. Februar 2023 -, da im Winter die Weltmeisterschaft in Katar ansteht, die Auslosung steigt jedoch bereits heute. FC Bayern München, Borussia Dortmund, Titelverteidiger RB Leipzig - die großen Topfavoriten sind noch im Rennen, auf wen treffen sie?

Vor Beginn: Die Ziehung findet um 19.30 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Auslosung der DFB-Pokal-Achtelfinalspiele.

DFB-Pokal: Auslosung für das Achtelfinale heute im TV und Livestream

Die Ziehung ist heute live und in voller Länge in der ARD im Free-TV zu sehen, wie üblich werden die Partien im Rahmen der Sportschau-Sendung ausgelost, die um 19.15 Uhr losgeht. Die Auslosung wird zudem auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de angeboten.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde