BVB, News und Gerüchte: Bangen um Nico Schlotterbeck und Donyell Malen vor CL-Kracher

Vor dem Kracher gegen Manchester City in der Champions League bangt Borussia Dortmund nun auch noch um Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Sebastian Kehl hat sich zur öffentlichen Kritik von Mats Hummels geäußert. Und: Erling Haaland ist weiter on fire. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben.

BVB, News: Wie schlimm steht es um Nico Schlotterbeck?

Wegen Wadenproblemen ging bei Nico Schlotterbeck am Samstag beim 5:0-Sieg des BVB gegen den VfB Stuttgart nichts mehr, der Nationalspieler musste ausgewechselt werden. Eine Vorsichtsmaßnahme - oder mehr?

"Nico hat ein bisschen was an der Wade gespürt, das war schon recht früh in der ersten Halbzeit. Er hat dann aber signalisiert, dass es für ihn weitergeht, genauso in der Halbzeitpause", sagte Trainer Edin Terzic: "Trotzdem haben wir ihn dann runtergenommen, um das Risiko nicht allzu groß werden zu lassen."

Laut Terzic ist Schlotterbecks Wade später "etwas fest" geworden sei. Nun gilt das Prinzip Hoffnung beim BVB vor dem Duell mit Manchester City in der Champions League am Dienstag. "Ich hoffe nicht, dass das ein paar Tage Ausfallzeit bedeutet", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB, News: So ist die Lage bei Marco Reus und Donyell Malen

Geduld ist beim BVB in der Personalie Marco Reus gefragt. Und die will man freilich aufbringen. "Da geht es angesichts seiner Leidensgeschichte darum, lieber auf das eine oder andere Spiel mehr zu verzichten, als zukünftig häufig auf ihn verzichten zu müssen", sagte Terzic. Reus hatte nach seinem Comeback gegen Union Berlin, als er zur Pause eingewechselt wurde, über Schmerzen im zuvor verletzten Sprunggelenk geklagt.

Besser stehen die Prognosen bei Donyell Malen, der wegen Erkältungssymptomen gegen Stuttgart passen musste. Terzic zeigte sich zuversichtlich, dass der Niederländer am Dienstag gegen City eine Option ist.

BVB-Noten: Süle macht den Luca Toni - Bellingham überragt erneut © getty 1/17 Borussia Dortmund bedankt sich beim VfB Stuttgart, der nicht mehr als ein Aufbaugegner war. Mit 5:0 schlägt der BVB die Schwaben, ohne dabei aber vollends zu überzeugen. Die Noten der Dortmunder. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Wurde nie wirklich gefordert, weil der VfB nach vorn keinerlei Gefahr entwickelte. Fing ein paar Flanken souverän ab, war sonst mit Jubeln über die Tore beschäftigt. Note: 3,5. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Musste wieder als RV ran, viel lief über seine Seite. Bereitete das 1:0 durch Bellingham vor, traf sehenswert zum 2:0 und feierte in Toni-Manier. Auch defensiv stabiler als Meunier zuletzt, im Spielaufbau mit klugen Lösungen. Note: 1,5. © imago images 4/17 NICO SCHLOTTERBECK: Wie immer bemüht darum, das Dortmunder Spiel von hinten aus anzukurbeln. Spielte viele vertikale Pässe und Seitenverlagerungen, allerdings nicht immer erfolgreich. Hier und da für einen Wackler gut, diesmal unbestraft. Note: 3,5. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Wenn Stuttgart mal hinter die BVB-Kette kam, sah er hier und da nicht gut aus. Insgesamt dennoch mit einer stabilen Leistung als wichtiger Orientierungspunkt für die BVB-Defensive. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAËL GUERREIRO: Gewohntes Bild beim Linksverteidiger – defensiv mit ein paar Schwächen, mit dem Ball spielstark und ein wichtiger Antreiber für Dortmund. Vor allem in der zweiten Halbzeit mit guten Aktionen. Note: 3. © imago images 7/17 SALIH ÖZCAN: War defensiv oft auf sich allein gestellt und musste deshalb große Räume bearbeiten. Verlor viele Zweikämpfe, weil er schlicht zu spät kam. Hatte aber auch ein paar gute Ballgewinne. Note: 3,5. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Leitete seinen eigenen Führungstreffer ein. Sinnbildlich, weil der Engländer an nahezu jeder Aktion beteiligt war. War wieder der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Wunderschönes Tor zum 4:0. Note: 1,5. © imago images 9/17 JULIAN BRANDT: Neben Bellingham einer der aktivsten Spieler, aber mit deutlich größeren Schwankungen. Mal mit gutem Kombinationsspiel und Druck nach vorn, mal mit kaum zu erklärenden Ballverlusten. Note: 3. © imago images 10/17 KARIM ADEYEMI: Erneut kein Fortschritt zu den letzten Wochen. Defensiv ein klares Risiko (verlor 60 Prozent seiner Bodenzweikämpfe und wurde häufig einfach überlaufen), offensiv zu verspielt und kaum mit sinnvollen Aktionen. Note: 4,5. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA: Kein Mann für die ganz großen Highlights, aber einer, der im Gegensatz zu anderen durch Konstanz besticht. Oft mit der richtigen Entscheidung, selten mit Ballverlusten. Sehenswerter Treffer zum 3:0 - sein erster nach 421 Tagen. Note: 2,5. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Lange unauffällig und mit wenigen Ballkontakten, dann beim 3:0 von Reyna mit starker Positionierung und dem Assist. Belohnte sich beim 5:0 mit seinem Treffer. Note: 2,5. © getty 13/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 55. Minute Nico Schlotterbeck, war gegen den nur noch mit Verteidigen beschäftigten VfB aber nicht mehr in der Lage, sich in irgendeiner Art und Weise auszuzeichnen. Note: 3,5. © imago images 14/17 FELIX PASSLACK: In der 66. Minute für Mats Hummels eingewechselt. War sehr bemüht und aktiv, konnte dem Spiel auf der rechten Seite aber naturgemäß nicht so viel Dynamik geben wie Süle. Note: 3. © imago images 15/17 THORGAN HAZARD: Kam nach 66 Minuten für Giovanni Reyna. Einige gute Aktionen im Pressing, offensiv aber größtenteils harmlos. Note: 3. © getty 16/17 ANTHONY MODESTE: Durfte ab der 66. Minute für den schwachen Karim Adeyemi ran. Die wenigen Flanken fanden abermals nicht seinen Kopf, blieb deshalb genauso unauffällig wie bei seinen meisten anderen Auftritten. Note: 3,5. © getty 17/17 MARIUS WOLF:In der 80. Minute für Guerreiro eingewechselt. Ohne Bewertung.

BVB, Erkenntnisse: Muss Thomas Meunier auf die Bank?

Borussia Dortmund befindet sich nach dem 5:0-Sieg über den VfB Stuttgart wieder im Aufwärtstrend - sollte man meinen. Doch sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga könnte dieser schnell wieder vorbei sein. Warum das hohe Ergebnis die Sorgen des BVB nicht überdecken kann - und auf welcher Position Edin Terzic dennoch bald sorgenfrei sein könnte.

BVB, News: Das sagt Kehl zu Mats Hummels' öffentlicher Kritik

Für seine öffentliche Kritik nach den Spielen gegen Sevilla (1:1) und Union Berlin (0:2) bekam Mats Hummels nicht nur Applaus. Emre Can etwa hätte es gern gesehen, dass derartige Dinge intern bleiben, wie er nach dem Sieg im Pokal in Hannover unter der Woche erklärte.

Für Sportdirektor Kehl gibt es an Hummels Vorgehen dagegen nichts auszusetzen: "Wenn jedes kritische Interview eines Spielers nach einem Spiel dazu führen würde, dass man danach alle Spiel gewinnt, wäre es ein bisschen einfach. Mats hat die Punkte natürlich benannt, das ist am Ende auch ein Teil seiner Aufgabe, das darf er sich auch rausnehmen. Es ist nicht so, dass Emre Can ihm nicht beigepflichtet hat."

BVB, News: Erling Haaland und Kevin De Bruyne treffen

Was die BVB-Form beim 5:0-Sieg gegen Stuttgart wert ist, dürfte sich am Dienstag erweisen, wenn die Borussia auf Manchester City trifft und den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen will. Die Engländer haben sich auch warm geschossen. Beim 3:1 gegen Brighton & Hove Albion markierte der Ex-Dortmunder Erling Haaland seine Saisontore 16 und 17. Kevin De Bruyne steuerte per Traumtor den dritten Treffer bei.

Angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Sevilla und Kopenhagen ist dem BVB das Achtelfinale kaum mehr zu nehmen. Allerdings hat Dortmund noch Chancen auf den Gruppensieg, einen Erfolg gegen Tabellenführer City vorausgesetzt.

BVB: Die Spiele bis zur WM-Pause