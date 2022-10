Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt am 9. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln. Wie kann man die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben? SPOX sagt es.

Rheinisches Derby in der Bundesliga: Am 9. Spieltag nehmen es unter anderem Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln miteinander auf. Nach den internationalen Einsätzen unter der Woche finden am heutigen Sonntag, den 9. Oktober gleich drei Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse statt.

Den Anfang machen dabei Gladbach und Köln, dort geht es um 15.30 Uhr los, Schauplatz ist der Borussia Park. Weiter geht es dann übrigens mit Hertha BSC gegen SC Freiburg (17.30 Uhr) und VfB Stuttgart gegen Union Berlin (19.30 Uhr).

Mit den Fohlen und dem Effzeh treten zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle gegeneinander an. Die Gladbacher, die zuletzt eine 1:5-Klatsche bei Aufsteiger Werder Bremen kassierten, liegen auf Rang neun, die Kölner sind als Siebter etwas besser. Ein Punkt trennt die heutigen Rivalen bloß.

Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln: Wie kann man die 90 Minuten live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt im Folgenden dazu auf.

© getty Borussia Mönchengladbach will nach der 1:5-Pleite in Bremen eine Reaktion zeigen.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch wenn es sicherlich ein intensives Derby werden wird, kann man es sich heute nicht live im Free-TV anschauen. DAZN und Sky besitzen Wochenende für Wochenende die Rechte an der Übertragung der Bundesliga, wobei der Pay-TV-Sender immer alle Spiele am Samstag und der Streamingdienst die Partien am Freitag und Sonntag zeigt. Gladbach gegen Köln läuft also exklusiv und in voller Länge bei DAZN.

Die Übertragung beginnt um 14.45 Uhr, Moderator ist Alex Schlüter. Kommentieren wird Jan Platte, als Experte und Co-Kommentator fungiert Seb Kneißl. Tom Kirsten kümmert sich derweil um Interviews.

Nicht vergessen: DAZN ist zahlungspflichtig. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Geboten bekommt man dafür in Sachen Fußball neben der Bundesliga auch die überwiegende Mehrheit der Champions League, die Primera División, die Serie A oder die Ligue 1.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Es ist auch problemlos möglich, von dem Derby in Mönchengladbach alles Wichtige mitzubekommen, ohne es anzusehen - und zwar mit dem Liveticker von SPOX. Dort wird man auf schriftlichem Wege über die Geschehnisse informiert.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag