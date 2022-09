VfL Bochum verpflichtet Thomas Letsch als neuen Trainer

Der VfL Bochum hat Thomas Letsch als neuen Trainer verpflichtet. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 54-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim und erhält bei den Westfalen einen Vertrag bis 2024.

"Natürlich freue ich mich, das neue Team schnell kennen zu lernen und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen", sagte Letsch. "Unser großes Ziel ist es, dass der VfL Bochum auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt. Dafür werden wir sehr hart arbeiten."

Letsch, für den eine Ablösesumme fällig war, tritt beim VfL in die Fußstapfen von Thomas Reis, der in der vergangenen Woche nach einem historischen Saisonfehlstart gehen musste. Zwischenzeitlich hatte Heiko Butscher die Bochumer betreut, Letsch wird am kommenden Montag sein erstes Training beim Bundesliga-Schlusslicht leiten.

Patrick Fabian, Bochums Geschäftsführer Sport, bezeichnete Letsch derweil als "Wunschlösung" und fügte an: "Wir sind zuversichtlich, dass es ihm als sehr kommunikativem Trainer gelingt, der Mannschaft neue Impulse zu geben und so gemeinsam mit dem gesamten Team, dem Staff und der Unterstützung der Fans den Turnaround zu schaffen."

Der Fußballlehrer Letsch war unter anderem für Erzgebirge Aue, Austria Wien und in verschiedenen Funktionen bei RB Salzburg tätig gewesen. Seit 1. Juli 2020 war der gebürtige Esslinger Trainer bei Vitesse und besaß dort einen Vertrag bis zum Saisonende.

© getty Thomas Letsch ist neuer Trainer des VfL Bochum.

