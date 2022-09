Eintracht Frankfurt: Mario Götze will vom Thema WM nichts wissen

Dass Mario Götze nach seiner Bundesliga-Rückkehr eine gute Figur macht, dürfte den wenigsten entgangen sein. Mit dem Thema WM möchte er sich dennoch nicht befassen.

"Das ist für mich kein Thema. Darüber will ich auch nicht mehr reden. Ich konzentriere mich auf den Verein und das, was hier passiert", sagte Götze am Samstag im Aktuellen Sportstudio des ZDF. "Es ist eine Begleiterscheinung. Aber der Fokus liegt auf der Eintracht. Ich will das genießen und der Mannschaft helfen."

Beim überzeugenden 4:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt über Pokalsieger RB Leipzig lieferte er wohl sein bisheriges Meisterstück ab. Götze war an zwei Toren direkt beteiligt und glänzte als Anspielstation, Ballverteiler und Ideengeber.

Ein Grund für Götzes gute Form ist sicher seine Fitness, die es ihm erlaubt, enorme Wege zu gehen. Mit 56,1 Kilometern Laufdistanz belegt der 30-Jährige in dieser Kategorie den achten Platz unter allen Bundesligaspielern, wobei abgesehen von Joshua Kimmich (Platz 7) alle vor ihm platzierten mehr Einsatzminuten auf dem Buckel haben.

Glasner fordert: "Lasst Mario Mario sein"

"Lasst Mario Mario sein und den Teamchef seine Entscheidungen treffen", empfiehlt Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Lassen wir ihn in Ruhe."

Ähnlich sieht das auch Felix Kroos, Bruder von Real-Star Toni und ehemaliger Bundesliga-Profi bei Union Berlin. "Man sollte ihn machen lassen, dann profitieren wir als Deutschland auch davon. Mario hat genügend Komplimente bekommen", sagte Kroos im Doppelpass von Sport1.

Fast fünf Jahre liegt Götzes letztes A-Länderspiel inzwischen zurück. Beim 2:2 in Köln gegen Frankreich wurde er in der 65. Minute eingewechselt und legte Lars Stindl den Ausgleichstreffer in der 90. auf.