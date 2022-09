Das Abendspiel am 5. Spieltag der Bundesliga bestreiten heute Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die komplette Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Im Samstagabendduell des 5. Spieltags der Bundesliga treffen heute die beiden Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag Erfolge erzielen. Welche Mannschaft kann heute den zweiten Sieg in Serie einfahren? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach mäßigen Saisonstarts ohne Sieg konnten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am vergangenen Spieltag ihre ersten Siege in der neuen Bundesliga-Saison einfahren. Eintracht Frankfurt konnte in einer wilden Partie Werder Bremen mit 4:3 bezwingen. Die heutigen Gäste gewannen gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0. RB Leipzig holte sich zudem im Pokalspiel am vergangenen Dienstag einiges an Selbstvertrauen für das heutige Duell. Ein spannendes Spiel erwartet uns heute in Frankfurt.

Vor Beginn: Die Partie wird heute um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Abendspiels zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Sow, Rode - Lindström, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig seht Ihr am heutigen Abend exklusiv bei Sky im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event live und in voller Länge. Sky beginnt mit der Übertragung der Partie um 17.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Wolff Fuss.

Live und vollumfänglich könnt Ihr das Abendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig heute zudem mit WOW oder der Sky-Go-App verfolgen.

