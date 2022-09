Eine Partie, die immer Spannung verspricht, dazu zwei sportliche Krisen und ein Flutlichtspiel am Freitagabend: Der FC Bayern München trifft auf Bayer Leverkusen. Wir beantworten die Frage: Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream?

Wenn am heutigen Freitagabend in der Allianz Arena zu München die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen angepfiffen wird, geht es für beide Teams um mehr als nur die drei Punkte: Es geht um ein Ende der sportlichen Talfahrt, es geht darum, den jeweiligen Trainer aus der Schusslinie zu nehmen, und darum, Selbstvertrauen zu tanken für die letzten, anstrengenden Wochen vor der Winter-WM in Katar.

Sowohl die Münchner Bayern als auch die Werkself aus Leverkusen hinkt den eigenen Ansprüchen momentan nämlich massiv hinterher. Während FCB die letzten vier Spiele in der Bundesliga nicht gewinnen konnte und nur auf Platz 5 rangiert, bleibt Bayer sogar nur Platz 15.

Die Partie schreibt also schon vor dem Anpfiff viele spannende Geschichten. Man sollte also unbedingt einschalten. Wie Ihr im TV oder Stream live mit dabei sein könnt, zeigen wir von SPOX Euch hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Die Frage ist eigentlich recht schnell beantwortet, denn allen Interessierten bleibt nur eine Option, um das Spiel live im TV und Stream zu verfolgen. Die Plattform DAZN ist jeden Freitag für die Übertragung des Bundesliga-Livespiels verantwortlich.

© getty Premiere beim letzten Aufeinandertreffen: Thomas Müller erzielte beim 1:1 im März sein erstes Eigentor.

So auch heute, wenn um 19.45 Uhr die Ausstrahlung mit den Vorberichten startet, ehe um 20.30 Uhr auf den grünen Rasen in München geschaltet wird. An den Mikrofonen begleiten das Spiel die folgenden Kollegen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Für DAZN ist jedoch ein Abonnement erforderlich, welches Ihr für 29,99 Euro monatliche Gebühr oder für 274,99 Euro im Jahrespaket erhaltet.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Option bleibt noch für all diejenigen, die weder im TV noch im Stream dabei sein können: Der SPOX-Liveticker. Damit verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - Alle Infos im Überblick

Spieltag: 8. Spieltag, Bundesliga

8. Spieltag, Bundesliga Partie: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen Datum: 30. September

30. September Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im TV: DAZN



Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga, 8. Spieltag: Die aktuelle Tabelle