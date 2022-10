In nicht einmal einer Woche stehen sich in der Bundesliga die beiden größten Vereine der Gegenwart, Borussia Dortmund und der FC Bayern München, zum ersten Mal in dieser Saison gegenüber. SPOX zeigt Euch, wer den "Klassiker" live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Der 8. Spieltag ging gestern erst zu Ende, schon blickt ganz Fußballdeutschland direkt auf die nächste Spielrunde - vor allem auf den kommenden Samstag (8. Oktober). Im späten Nachtmittagsspiel um 18.30 Uhr treffen nämlich Vizemeister Borussia Dortmund und Meister FC Bayern München zum ersten "Klassiker" der Saison aufeinander. Gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

In der Tabelle liegen die beiden Rivalen dicht beieinander: Der FCB hat nach dem 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen Plätze gutgemacht und liegt daher auf Rang drei. Der BVB verlor gegen den 1. FC Köln mit 2:3 und liegt punktgleich dahinter auf Platz vier. Die Bilanz der vergangenen Partien hingegen spricht eine eindeutige Sprache: Der FC Bayern gewann die vergangenen sieben Ligaspiele gegen die Schwarz-Gelben.

© getty Der FC Bayern gewann die vergangenen sieben Ligaspiele gegen den BVB.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München live im TV und Livestream?

Grundsätzlich kümmern sich in dieser Saison der Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN um die Übertragung der Bundesligasaison 2022/23. Die genaue Aufteilung sieht folgendermaßen aus: DAZN zeigt die Freitags- und Sonntagsspiele, Sky ist am Samstag an der Reihe. Nachdem BVB vs. FC Bayern am Samstag stattfindet, ist Sky die einzige Lösung, was die Übertragung betrifft.

Um keine einzelne Sekunde vom Spektakel und der Vorberichterstattung zu verpassen, könnt Ihr bereits um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, einschalten. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen vier verschiedenen Sendern, die allesamt das Spiel übertragen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Das tipico Topspiel der Woche ist auf denselben Kanälen auch im Livestream zu sehen. Um Euch Zugriff auf diesen verschaffen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München im Liveticker?

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt jedoch auf keinen Fall dieses Spitzenspiel verpassen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung, wir tickern die Begegnung nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München live im TV und Livestream? Die vergangenen Ligaspiele im Überblick

Datum Heim Ergebnis Auswärts 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund 07.11.2020 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München 26.05.2020 Borussia Dortmund 0:1 FC Bayern München 09.11.2019 FC Bayern München 4:0 Borussia Dortmund 06.04.2019 FC Bayern München 5:0 Borussia Dortmund 10.11.2018 Borussia Dortmund 3:2 FC Bayern München

Zwei Stars enttäuschen! Das Zwischenzeugnis der BVB-Neuzugänge © imago images 1/25 Borussia Dortmund hat im Sommer über 90 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Wie haben sich die Neu-Dortmunder bislang geschlagen? Wir stellen den BVB-Neuzugängen ein erstes Zwischenzeugnis aus. © getty 2/25 Zur Erklärung: Die Durchschnittsnoten ergeben sich aus den bisherigen Bewertungen in den SPOX-Einzelkritiken der laufenden Saison. Benotungen erfolgen nur bei Pflichtspiel-Einsätzen ab einer Dauer von über 20 Minuten pro Spiel. © getty 3/25 MARCEL LOTKA | kam von Hertha BSC | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 0 | Minuten: 0 | Tore: 0 | Assists: 0. © getty 4/25 Der BVB stattete den Keeper mit einem Profivertrag bis 2024 aus, Lotkas Einsatzgebiet ist jedoch die U23 in der 3. Liga. Dort stand er bislang dreimal im Kasten (3 Gegentore). © getty 5/25 Zuletzt saß der 21-Jährige aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Stammtorwart Gregor Kobel allerdings zweimal bei der ersten Mannschaft auf der Bank. Doch wie in der Zweiten wechselt sich Lotka auch hier mit Konkurrent Luca Unbehaun ab. © imago images 6/25 SEBASTIEN HALLER | kam von Ajax Amsterdam | Ablöse: 31 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 0 | Minuten: 0 | Tore: 0 | Assists: 0. © imago images 7/25 Wie Lotka läuft auch Haller außer Wertung. Der traurige Grund ist bekannt, der Stürmer fällt mit einem Hodentumor auf weiterhin unbestimmte Zeit aus. Haller trainiert aktuell "sehr abgestimmt und dosiert", wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verriet. © getty 8/25 ALEXANDER MEYER | kam von Jahn Regensburg | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 4 | Minuten: 360 | Tore: 0 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © imago images 9/25 Dank Kobels Verletzung schlägt seit nun schon 4 Partien Meyers Stunde. Zweimal spielte er zu Null, fünfmal musste er den Ball aus dem Netz holen. Bei den beiden Gegentoren gegen Manchester City sah er nicht gut aus - besonders beim 1:1. © getty 10/25 Davon abgesehen hinterließ Meyer einen wunderbaren Eindruck. Er spielt unaufgeregt, ist mental auf der Höhe und gerade fußballerisch sehr gut. Hat Meyer den Ball am Fuß, findet er saubere Lösungen und strahlt Ruhe aus. © getty 11/25 NIKLAS SÜLE | kam vom FC Bayern München | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 7 | Minuten: 354 | Tore: 0 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,2. © getty 12/25 Der 27-Jährige erwischte einen Fehlstart, da er sich im Pokal gegen 1860 verletzte und die ersten zwei BL-Partien verpasste. Wurde dann dreimal eingewechselt - in seinen 28 Minuten Spielzeit gegen Bremen erzielte der Gegner allerdings drei Tore. © imago images 13/25 Bislang kommt der Innenverteidiger erst auf 3 Spiele über 90 Minuten, in den beiden Duellen in der CL erwischte er jeweils einen starken Tag. Süle muss sich auch künftig dem Konkurrenzkampf mit Nico Schlotterbeck und Mats Hummels stellen. © imago images 14/25 SALIH ÖZCAN | kam vom 1. FC Köln | Ablöse: 5 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 6 | Minuten: 493 | Tore: 0 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,0. © imago images 15/25 Eine hartnäckige Fußverletzung brachte den Sechser um den Großteil der Vorbereitung. In seiner ersten Partie bereitete er dann gleich das Siegtor gegen Hertha vor. Özcan zeigte bislang absolut solide bis gute Leistungen. © imago images 16/25 Seine Aggressivität gegen den Ball tut dem BVB merklich gut. Zudem gleicht Özcan mit seinem Positionsspiel Bellinghams Bewegungen aus, so dass dieser sich häufiger in die Offensive einschalten kann. Özcan wird nur schwer aus dem Team zu verdrängen sein. © getty 17/25 ANTHONY MODESTE | kam vom 1. FC Köln | Ablöse: 5,1 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 8 | Minuten: 736 | Tore: 1 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 4,1. © imago images 18/25 Der 34-Jährige ist bislang noch nicht die erwünschte Verstärkung, um den Haller-Ausfall zu kompensieren. Lediglich ein Treffer ist zu wenig, doch gravierender ist die Schwierigkeit, Modeste ins Spiel des BVB einzubinden. © getty 19/25 Zu oft laufen die Partien noch an ihm vorbei, zu selten hat er den Ball, meist zeigt er keine gute Körpersprache. Der Stürmer muss zwingend aktiver werden, das Team allerdings auch häufiger brauchbare Hereingabe auf den kopfballstarken Modeste spielen. © getty 20/25 NICO SCHLOTTERBECK | kam vom SC Freiburg | Ablöse: 20 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 10 | Minuten: 822 | Tore: 0 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,3. © getty 21/25 Der Innenverteidiger ist bislang der Neuzugang mit den meisten Spielen in den Knochen. Die beste Partie lieferte er in der CL gegen Kopenhagen ab. Bei der Pleite gegen Leipzig (0:3) pennte er früh gegen Torschütze Willi Orban. © imago images 22/25 Schlotterbeck ist aber absolut auf dem richtigen Weg und in guter Form, um Dortmund weiter die bereits erreichte Stabilität zu verleihen. Mit seiner Gier und der Ausstrahlung wirkt er positiv auf das Team. Insgesamt zuverlässig und eine Verstärkung. © getty 23/25 KARIM ADEYEMI | kam RB Salzburg | Ablöse: 30 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 5 | Minuten: 188 | Tore: 1 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,3. © getty 24/25 Für Adeyemi verlief die Saison bisher mehr als enttäuschend, nachdem er beim Pflichtspielauftakt im Pokal noch direkt traf. Eine Verletzung am Fuß im ersten Bundesligaspiel kostete ihn mehrere Wochen und die Hälfte aller Partien. © imago images 25/25 Sein Tempo auf der Außenbahn wird aber dringend benötigt. Beim Derbysieg zeigte er nach seiner Einwechslung eine gute Leistung. Der 20-Jährige muss sich in den nun kommenden, intensiven Wochen über die vielen Spiele weiter in die Mannschaft integrieren.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München

Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 8. Oktober 2022

8. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag