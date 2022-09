Am 7. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Begegnung, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 17. September, empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Die Begegnung des 7. Spieltags startet um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat in der Bundesliga keinen guten Saisonstart hingelegt. Fünf Punkte holte das Team von Pellegrino Matarazzo an den ersten sechs Ligaspieltagen und wartet damit immer noch auf einen Bundesligasieg in der neuen Saison. Die Leistung des VfB Stuttgart war in den letzten Wochen jedoch alles andere als schlecht. Am vergangenen Spieltag bot der VfB Stuttgart den FC Bayern München über 90 Minuten Paroli. Kann der VfB heute den ersten Saisonsieg einfahren?

© getty Serhou Guirassy schoss am vergangenen Wochenende sein erstes Tor für den VfB Stuttgart.

Mit viel Rückenwind dürften die heutigen Gäste aus Frankfurt nach Stuttgart gereist sein. Unter der Woche gewann Eintracht Frankfurt nämlich in der Champions League gegen Olympique Marseille mit 1:0 und sorgte damit für den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der Champions-League-Ära. Überschattet wurde das Spiel gegen Marseille jedoch von Fanausschreitungen und dem Fehlverhalten einiger Frankfurt-Fans, die während der Partie den Hitlergruß in Richtung der Anhänger von Olympique zeigten.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Führich, Karazor, Sosa - W. Endo, Ahamada - Guirassy, Silas

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Alle Bundesliga-Duelle am Samstag seht Ihr nämlich auf dem Pay-TV-Sender exklusiv. Ab 15.15 Uhr könnt Ihr das Duell auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) im TV sehen. Das Spiel kommentiert für Sky Marcus Lindemann.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt heute auch in der Konferenz auf Sky verfolgen. Die seht Ihr ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Mit der Sky-Go-App könnt Ihr als Sky-Kunden das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auch im Livestream verfolgen. Sky bietet Euch zudem die Option das Angebot von WOW zu buchen und so das Duell heute live und vollumfänglich zu erleben.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast 17. September 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Werder Bremen 17. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 17. September 15.30 Uhr BVB Schalke 04 17. September 15.30 Uhr FC Augsburg FC Bayern München 17. September 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

