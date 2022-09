Eintracht Frankfurt: Eklat in Marseille! Fans im SGE-Trikot zeigen Hitlergruß

Eklat im Vorfeld des Champions-League-Gastspiels von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille! Auf einem Video sind Fans im Trikot der SGE zu sehen, die den Hitlergruß zeigen. Zudem gab es Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern.

Dies geht aus einem Video hervor, das das französische Portal BeFootball verbreitet hat. Zu sehen sind einige Fans in den Farben der SGE, die im Stadion Vélodrome aggressiv pöbeln und den Hitlergruß in Richtung der Anhänger von OM zeigen.

Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf die Präfektur, dass deutsche Anhänger auf der Tribüne den Hitlergruß gezeigt haben.

Nach mehreren Zusammenstößen außerhalb des Stadions schossen zudem Anhänger beider Fanlager vor dem Anpfiff Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Block.

Zuvor hatten Anhänger von Marseille bereits vor dem Stadion Pyrotechnik und Böller gezündet. Nach dem Einlass kam es auf den Rängen zu Provokationen zwischen Heimfans und den Anhängern im Gästeblock.

Frankfurt - Marseille: Ausschreitungen vor dem Spiel

Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu.

Der Eintracht-Anhang musste sich in der südfranzösischen Hafenstadt auf strikte Einschränkungen einstellen, für gewisse Areale in der Stadt sprachen die Behörden von Marseille Aufenthaltsverbote aus. In Bussen wurden die Frankfurter Fans laut Präfektur "ohne Zwischenfälle" aus der Innenstadt zum Stadion gebracht.