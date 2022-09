Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga JETZT im Liveticker

Der 7. Spieltag der Bundesliga ist fast vorbei, am heutigen Sonntag treffen unter anderem noch Union Berlin und der VfL Wolfsburg aufeinander. Ihr möchtet das Duell live verfolgen? Dann seid Ihr hier im Ticker genau richtig!

Drei Spiele stehen in der Bundesliga am heutigen Sonntag noch auf dem Programm, eines davon ist das Duell von Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Hier halten wir Euch über alle Ereignisse im Liveticker auf dem Laufenden.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg - Vor Beginn Tore Aufstellung Union Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann, Schäfer, Haberer - Becker, Siebatcheu Aufstellung Wolfsburg Casteels - R. Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold, Franjic, Svanberg, Brekalo - L. Nmecha, Waldschmidt

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite.

Vor Beginn: Im Duell mit Wolfsburg ist für Union in bislang acht Pflichtspielen nur ein Sieg herausgesprungen. Der aber gelang in der vergangenen Saison hier an dieser Stelle (2:0). Allerdings konnte der VfL von den letzten drei Gastspielen in der Wuhlheide keines für sich entscheiden, musste zweimal mit einem 2:2 zufrieden sein. Doch bei ihrer allerersten Reise nach Köpenick anlässlich der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga im Juni 1992 behielten die Wolfsburger mit 2:1 die Oberhand.

Vor Beginn: Union ist national noch ungeschlagen. Mit Blick auf die Bundesliga sind die Köpenicker saisonübergreifend inzwischen 13 Mal in Folge unbesiegt. Die letzte Niederlage fingen sich die Jungs von Urs Fischer Mitte März beim FC Bayern München ein (0:4). Zu Hause sind die Berliner noch einen Monat länger ungeschlagen. An der Alten Försterei verlor man letztmals im Februar gegen Borussia Dortmund (0:3). Seither sind neun Partien ins Land gegangen, wovon sechs gewonnen wurden. International jedoch konnte Union in dieser Saison noch nicht überzeugen. Beim Debüt in de Europa League (UEFA Cup ausgenommen) fing man sich 0:1-Niederlagen gegen Union Saint-Gilloise und zuletzt am Donnerstag bei Sporting Braga ein.

Vor Beginn: Die Wölfe hatten die Saison im DFB-Pokal mit einem knappen 1:0-Erfolg beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena begonnen. Danach blieb der VfL in der Bundesliga fünf Partien lang sieglos, verlor dabei die allerdings schweren Auswärtsspiele in München und Leipzig mit jeweils 0:2. Doch ausgerechnet in der Fremde gelang den Wolfsburgern am vergangenen Wochenende der erste Saisonsieg in der Liga - ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn: Wolfsburg ist aktuell Vorletzter. Die schmale Bilanz weist einen Sieg, fünf Punkte und fünf Tore aus. All das wird einzig von Schlusslicht Bochum unterboten. Allerdings besteht vollständiger Kontakt zum rettenden Ufer. Bereits mit einem Remis würden die Niedersachsen die Abstiegszone verlassen.

Vor Beginn: Mit Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag bekommen wir hier den Spitzenreiter zu sehen. Gestern mussten die Eisernen Borussia Dortmund vorbeiziehen lassen, können sich angesichts von nur einem Punkt Rückstand den Platz an der Sonne heute aber zurückholen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht dafür bereits ein Unentschieden. Erstmals überhaupt hat der Verein aus Köpenick am vergangenen Wochenende in der Bundesliga die Tabellenführung nach einem kompletten Spieltag übernommen.

Vor Beginn: Schauplatz der heutigen Begegnung ist das Stadion an der Alten Försterei in Berlin, los geht es um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg.

© getty Union Berlin trifft am 7. Spieltag auf den VfL Wolfsburg.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Heute ist Sonntag und das bedeutet, dass die Übertragung der Bundesliga von DAZN übernommen wird. Zwei Optionen habt Ihr, wenn Ihr das Duell der Eisernen und der Wölfe sehen möchtet. Entweder Ihr schaltet beim linearen Pay-TV-Sender DAZN 2, oder aber Ihr greift zum Livestream über die Website oder App von DAZN. In beiden Fällen starten die Vorberichte eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, also um 14.45 Uhr, das Team besteht aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Tim Borowski.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga hat DAZN noch mehr im Petto: egal, ob Fußball (Champions League, Ligue 1, Serie A, La Liga), US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Tennis, Darts oder Motorsport - hier kommen alle auf ihre Kosten. Der Kostenpunkt beträgt 29,99 Euro im Monatsabonnement, alternativ könnt Ihr mit dem Jahresabo für insgesamt 274,99 Euro auch ein wenig sparen.

© getty Der VfL Wolfsburg hockt nach sechs Spieltagen im Tabellenkeller.

Bundesliga, 7. Spieltag: Die aktuelle Tabelle