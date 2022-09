Der FC Bayern München gastiert am heutigen Samstagnachmittag bei Union Berlin. Das Spitzenspiel am 5. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Topduell in der Bundesliga! Mit Union Berlin und dem FC Bayern München treffen am heutigen Tag zwei Mannschaften aufeinander, die sich aktuell in starker Form befinden. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, wer das Duell für sich entscheiden kann.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Drei Siege und ein Unentschieden holten Union Berlin und der FC Bayern an den ersten vier Spieltagen der noch jungen Saison. Neben Borussia Mönchengladbach sind die beiden Teams die einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften in der Bundesliga. In der Liga gewann Union Berlin am vergangenen Wochenende souverän mit 6:1 gegen Schalke 04, der FC Bayern München hingegen kam gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus. In Torlaune zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann jedoch beim 5:0-Pokalerfolg gegen Viktoria Köln unter der Woche. Muss eines der Teams heute die erste Saisonniederlage einstecken?

Vor Beginn: Die Begegnung am 5. Spieltag der Bundesliga beginnt heute um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin.

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Jaeckel - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu

Rönnow - Doekhi, Knoche, Jaeckel - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Coman, L. Sané - T. Müller, Mané

Union Berlin vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Begegnung zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD könnt Ihr die Partie, die von Kai Dittmann kommentiert wird, ab 15.15 Uhr live und in voller Länge verfolgen.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr das Duell zudem in der Konferenz verfolgen. Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr zudem gleich zwei Möglichkeiten Union Berlin vs. FC Bayern München heute im Livestream zu erleben.

