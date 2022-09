Der SC Freiburg empfängt am heutigen 6. Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Das Duell wird bei SPOX live getickert.

Zum Abschluss des 6. Spieltags stehen sich heute der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen live mitverfolgen.

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach ist das zweite Spiel am heutigen Bundesliga-Sonntag und zugleich das letzte der sechsten Spielrunde. Etwas ausgeruhter werden wohl die Fohlen sein, da der SC Freiburg am Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz war. Dabei setzten sich die Freiburger mit 2:1 gegen Qarabag Agdam durch.

Vor Beginn: Um 17.30 Uhr geht es los, als Spielstätte dient das Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach.

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie alle anderen Sonntagsspiele ist auch das heutige zwischen Freiburg und Mönchengladbach live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst liefert um 16.45 Uhr die Livebilder zum Spiel. Freddy Harder ist dabei der Moderator, Max Siebald kümmert sich um den Kommentar und Benny Lauth unterstützt ihn als Experte.

Das dafür benötigte DAZN-Abonnement kostet im Jahr 274,99 Euro, im Monatsabo ist es für 29,99 Euro zu haben.

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Jeong, Grifo - Gregoritsch

Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag