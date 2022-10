1. FC Köln vs, BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anthony Modeste und Salih Özcan - zwei Dortmunder kehren heute Nachmittag zurück an ihre alte Wirkungsstätte zurück, wenn der 1. FC Köln auf den BVB trifft. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker erhaltet Ihr hier.

Es könnte brisant werden am heutigen Samstagnachmittag, wenn mit Salih Özcan und Anthony Modeste zwei Ex-Kölner zum ersten Mal ins RheinEnergieSTADION zurückkehren. Besonders bei einem der beiden dürfte man auf die Reaktion des Anhangs gespannt sein, hatte Anthony Modeste doch nach Bekanntwerden des Interesses vonseiten des BVB Hals über Kopf seine Sachen gepackt und die Kölner (wieder einmal) urplötzlich verlassen.

Darüber hinaus geht es aber natürlich um Sportliches - konkret um Punkte in der Bundesliga. Während der BVB - auch da möchte man "wieder einmal" sagen - auf Rang zwei in der Tabelle steht, steckt der FC aus Köln mit Platz Neun im Niemandsland der Tabelle fest. Die Borussia könnte übrigens mit einem Auswärtssieg Union Berlin als Tabellenführer ablösen.

Das Spiel hat genug Geschichten parat, um ein Einschalten lohnenswert zu machen. Wie Ihr dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Man darf gespannt sein, wie die Köln-Fans ihren Ex-Star Anthony Modeste bei seiner Rückkehr empfangen.

1. FC Köln vs, BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie immer bei den Spielen am Samstagnachmittag, ist Sky der Sender der Wahl, wenn es um eine Live-Übertragung geht. Dort könnt Ihr das Spiel entweder in der Konferenz mit vier weiteren Livespielen oder als Einzelspiel in voller Länge genießen.

Die Vorberichte im Bundesliga-Countdown gibt es bei Sky schon ab 14.00 Uhr, während das Einzelspiel um 15.15 Uhr startet. Bei diesem könnt Ihr Marcus Lindemann als Kommentator lauschen, die Partie wird auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ausgestrahlt.

Auch bei den Livestream-Angeboten ist Sky in der Pole Position, es bleiben Euch damit die beiden Optionen SkyGo oder WOW.

1. FC Köln vs, BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer keine der genannten Optionen wahrnehmen kann, sollte sich bei uns auf der Seite auf dem Laufenden halten. Das gelingt mit dem SPOX-Liveticker.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels 1. FC Köln vs. BVB.

1. FC Köln vs, BVB: Alle Infos zum Spiel

Spieltag: 8. Spieltag, Bundesliga

8. Spieltag, Bundesliga Partie: 1. FC Köln vs. BVB

1. FC Köln vs. BVB Datum: 01. Oktober

01. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: RheinEnergieSTADION, Köln

RheinEnergieSTADION, Köln Übertragung im TV: Sky



Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW



Liveticker: SPOX

1. FC Köln vs, BVB: Der 8. Spieltag im Überblick