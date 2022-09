Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen eröffnen den 8. Spieltag der Bundesliga. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

Befreit sich der FC Bayern München in der Bundesliga aus seiner Krise? Bayer Leverkusen gastiert in der Allianz Arena, SPOX tickert den Auftakt am 8. Spieltag live mit.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Noch enttäuschender verläuft die bisherige Saison für die Rheinländer, die nach sieben Spielen erst einmal gewonnen haben. Mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen befinden sie sich auf dem 15. Platz, die heutigen Gegner trennen sieben Punkte.

Vor Beginn: Ob die Münchner ihre Bundesliga-Krise gegen Leverkusen beenden können? Sie stehen nun schon bei vier sieglosen Begegnungen in Folge, spielten dreimal Remis und verloren zuletzt 0:1 beim FC Augsburg. In der Tabelle ist das Team von Julian Nagelsmann nur Achter.

Vor Beginn: Weiter geht's: Nach der Länderspielpause steht in der Bundesliga der achte Spieltag an. Eröffnet wird dieser am heutigen Freitagabend von Bayern München und Bayer Leverkusen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Zwischenzeugnisse der Bayern-Neuzugänge: So bleibt nur die Bank © getty 1/22 Der FC Bayern hat im Sommer über 137 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Aber wie haben sich die Neu-Münchner bislang geschlagen? Wir stellen den FCB-Neuzugängen ein erstes Zwischenzeugnis aus. © getty 2/22 Zur Erklärung: Die Durchschnittsnoten ergeben sich aus den bisherigen Bewertungen in den SPOX-Einzelkritiken der laufenden Saison. Benotungen erfolgen nur bei Pflichtspiel-Einsätzen ab einer Dauer von über 20 Minuten pro Spiel. © getty 3/22 NOUSSAIR MAZRAOUI | kam von Ajax Amsterdam | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 7 | Minuten: 326 | Tore: 0 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 4/22 Der Rechtsverteidiger sollte eigentlich eine Dauerbaustelle schließen, zumal Benjamin Pavard verstärkt den Wunsch geäußert hatte, lieber als Innenverteidiger agieren zu wollen. Doch Mazraoui hatte mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. © imago images 5/22 "Wir haben mehr Läufe gemacht als er kannte", erklärte FCB-Coach Julian Nagelsmann. "Er muss sich noch an das Tempo gewöhnen." Insgesamt agierte der Marokkaner im Bayern-Dress noch etwas zu zurückhaltend. © getty 6/22 Seinen einzigen Einsatz über 90 Minuten im Pokal gegen Viktoria Köln nutzte er nicht unbedingt für Eigenwerbung. Immerhin gegen Barça deutete er sein Potenzial an. Mazraoui muss sich aber für einen Stammplatz noch deutlich steigern. © getty 7/22 RYAN GRAVENBERCH | kam von Ajax Amsterdam | Ablöse: 18,5 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 8 | Minuten: 218 | Tore: 1 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 8/22 Der Mittelfeldspieler galt als ein Gewinner der Vorbereitung. Und auch wegen Leon Goretzkas Ausfall rechnete sich der Niederländer gleich Chancen auf eine bedeutendere Rolle aus. Doch zumeist erhielt Marcel Sabitzer den Vorzug. © getty 9/22 In der Liga wartet Gravenberch noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. In der Champions League reichte es bisher nur für einen zehnminütigen Kurzeinsatz. Er habe trotz seiner Rolle als Neuzugang "auf mehr Minuten gehofft", sagte er kürzlich bei ESPN. © getty 10/22 Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz im Pokal überzeugte Gravenberch mit einem Tor und einem Assist. Der Niederländer hofft auch mit Blick auf ein mögliches WM-Ticket auf mehr Einsatzzeit, muss sich wohl aber vorerst weiter hinten anstellen. © getty 11/22 MATHYS TEL | kam von Stade Rennes | Ablöse: 20 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 5 | Minuten: 169 | Tore: 2 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 2. © getty 12/22 Als jüngster Bayern-Torschütze in der Bundesliga schrieb der 17-Jährige bei seinem Startelfdebüt in der Liga gegen Stuttgart Geschichte. Auch im Pokal trug sich Tel gegen Viktoria Köln in die Torschützenliste ein. © getty 13/22 Der dribbel- und abschlussstarke Franzose hat in seinen wenigen Einsatzminuten sein enormes Potenzial bereits angedeutet, hat es aufgrund des großen Konkurrenzkampfs in der Offensive aber nicht leicht. © getty 14/22 "Er brennt jeden Tag", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Tels starkem Pokal-Auftritt. "Er ist sehr ehrgeizig, gierig, hat eine Top-Mentalität, ist sehr fleißig." Der Youngster soll "behutsam aufgebaut werden". © getty 15/22 SADIO MANÉ | kam vom FC Liverpool | Ablöse: 32 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 11 | Minuten: 800 | Tore: 5 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 16/22 Der Senegalese sollte den Abgang von Robert Lewandowski auffangen. Mit fünf Toren in den ersten sechs Spielen unterstrich er gleich seine Klasse. Doch als die Bayern in der Liga in ihre Ergebniskrise rutschten, zeigte auch Manés Formkurve nach unten. © getty 17/22 Seit fünf Spielen ist er ohne jegliche Torbeteiligung. Zwar ist der frühere Liverpool-Star ein anderer Spielertyp als Lewandowski und daher nicht allein an Toren zu messen, doch Mané wirkte zuletzt im Spiel der Bayern ein wenig wie ein Fremdkörper. © getty 18/22 Nagelsmann hält dennoch weiterhin an dem Star-Neuzugang fest. Doch dieses Vertrauen sollte Mané allmählich wieder zurückzahlen - so wie zu Saisonbeginn. Ansonsten könnte sich der Offensivmann mitunter auch mal auf der Bank wiederfinden. © getty 19/22 MATTHIJS DE LIGT | kam von Juventus | Ablöse: 67 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 9 | Minuten: 550 | Tore: 1 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3. © getty 20/22 Der Niederländer war der Königstransfer der Bayern in diesem Sommer. Nagelsmanns Wunsch nach einem kommunikationsstarken Abwehrchef wurde mit de Ligts Verpflichtung erfüllt. Doch anfangs wurde de Ligt eher sporadisch eingesetzt. © getty 21/22 Erst ab September war der 23-Jährige gesetzt - mit Ausnahme des CL-Krachers gegen den FC Barcelona, bei dem er 90 Minuten auf der Bank saß. Seine Leistungen waren aber meist souverän, große Anpassungsprobleme waren nicht zu erkennen. © getty 22/22 Die zuletzt mauen Liga-Auftritte färbten jedoch ab, verschuldete etwa gegen Stuttgart spät den Elfer, der zum 2:2 führte. Da auch Hernández bis zu seiner Verletzung und Upamecano punkteten, musste de Ligt zunächst zurückstecken. Seine Zeit sollte kommen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Sané - Müller, Mané

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Sané - Müller, Mané Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Übertragung der Bundesliga an jedem Spieltag auf, wobei sie freitags und sonntags immer live von DAZN gezeigt wird. Bei dem Streamingdienst geht es heute um 19.45 Uhr los. Moderator ist Alex Schlüter, Experte Michael Ballack. Marco Hagemann kommentiert die Begegnung, Ballack ist dann sein Co-Kommentator. Daniel Herzog kümmert sich als Reporter um Interviews.

Ein Monatsabo kostet bei DAZN 29,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro fällig.

Bundesliga: Tabelle vor dem 8. Spieltag