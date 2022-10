Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Champions-League-Teilnehmer gegen Tabellenführer - oder auch: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Dieses Spiel erwartet uns am heutigen Samstagnachmittag in der Bundesliga. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV, Stream und Liveticker erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Man kann es gut oder schlecht finden, aber man muss Respekt zollen, vor dem was Union Berlin jetzt schon geraumer Zeit in der Bundesliga veranstaltet. Nach sieben Spielen rangiert der lange Zeit im Schatten der Hertha stehende Hauptstadtklub auf Platz 1 in der Bundesliga. Dabei hat das Team von Trainer Urs Fischer erst vier Gegentore kassiert und zudem mit Sheraldo Becker (sechs Tore in sieben Spielen) auch noch den besten Torjäger in seinen Reihen.

Am heutigen Samstag hat Union allerdings wieder eine große Aufgabe vor der Brust, muss man doch zum Auswärtsspiel beim Champions-League-Klub Eintracht Frankfurt reisen. Die Eintracht ist ihrerseits nur drei Punkte von Rang drei entfernt und könnte mit einem Sieg auch den Berlinern nahe kommen.

Die Zahlen zeigen: Es dürfte eine spannende Auseinandersetzung der beiden Teams geben. Grund genug, mit dabei zu sein. Wir von SPOX zeigen Euch, wie das geht.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga gehört gänzlich dem Pay-TV-Sender Sky, der alle Spiele in vollumfänglichen Einzelversion und in der Konferenz überträgt. Das Spiel Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin könnt Ihr entweder auf Sky Sport Bundesliga (HD) gemeinsam mit allen anderen Partien oder als Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) verfolgen. Dort führt Euch Klaus Veltman den Nachmittag über durch die Partie.

Der Bundesliga Countdown bei Sky startet allgemein bereits schon um 14.00 Uhr. Die Einzelspiel-Variante öffnet kurz vor Anpfiff, um 15.15 Uhr die Tore.

© getty Union-Knipser Sheraldo Becker ist einer der Garanten des Erfolgs in der Hauptstadt.

Auch das Livestream-Angebot liegt ganz in der Hand von Sky. Ihr könnt dabei zwischen SkyGo und WOW wählen.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer weder im TV noch im Stream dabei sein kann, sollte sich bei uns auf der Webseite umschauen. Dort findet Ihr den SPOX-Liveticker, mit dem Ihr garantiert keine entscheidende Szene des Spiels verpasst.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Alle Infos zum Spiel

Spieltag: 8. Spieltag, Bundesliga

8. Spieltag, Bundesliga Partie: Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin Datum: 01. Oktober

01. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Commerzbank-Arena, Frankfurt

Commerzbank-Arena, Frankfurt Übertragung im TV: Sky



Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW



Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Der 8. Spieltag im Überblick