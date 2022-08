Ganz vorbei ist die erste Runde im DFB-Pokal noch nicht, heute trifft RB Leipzig noch auf Teutonia Ottensen. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Regionalligist gegen Titelverteidiger, zumindest auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt. Wie das Ganze sich allerdings in der Realität darstellt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich sollte Ottensen Gastgeber der Partie sein, allerdings war der heimische Kunstrasenplatz nicht zulässig für ein Spiel im DFB-Pokal. Nach Absagen für das Volksparkstadion und Millerntor fiel die Wahl auf das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau, allerdings musste nach einer Vergiftung des Rasens durch Unbekannte auch dieser Plan auf Eis gelegt werden. Jetzt wird das "Heimspiel" von Teutonia also in Leipzig stattfinden.

Vor Beginn: Gespielt wird heute nach einigem Hin und Her in der Red Bull Arena in Leipzig. Los geht es um 20.46 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Pokalspiel zwischen dem FC Teutonia Ottensen und RB Leipzig!

DFB-Pokal, Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Teutonia Ottensen: Zummack - Weidlich, Olayisoye, Jesgarzewski - Steinwender, Brandt, Siala, Coordes - Wohlers, Berisha, Lukowicz

Zummack - Weidlich, Olayisoye, Jesgarzewski - Steinwender, Brandt, Siala, Coordes - Wohlers, Berisha, Lukowicz RB Leipzig: Gulacsi - Gvardiol, Orban, Simakan - Kampl - Raum, Olmo, Laimer, Henrichs - Nkunku, Werner

Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal 1. Runde heute im TV und Livestream

Das heutige Pokalspiel könnt Ihr auch kostenfrei im TV sehen, das ZDF ist nämlich heute mit von der Partie. Ab 20.15 Uhr starten dort die Vorberichte, das Team besteht aus Moderator Jochen Breyer, Experte Hanno Balitsch und Kommentatorin Claudia Neumann. Den Livestream des Programms findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

Wie sämtliche Pokalspiele wird Sky auch das heutige ausstrahlen. Auch bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix geht es eine halbe Stunde vorher los, Oliver Seidler ist als Kommentator im Einsatz. Parallel könnt Ihr auch zu den Livestreams greifen, entweder via SkyGo oder via WOW.

© getty RB Leipzig geht als Titelverteidiger in die aktuelle Pokalsaison.

