Zwischenbilanz der neuen Trainer in der Bundesliga: Von der perfekten Besetzung bis zur Mammutaufgabe

Gleich sieben Klubs gingen mit neuen Trainern in die Saison, deren erste Zwischenbilanz höchst unterschiedlich ausfällt. Während einige schon voll überzeugen, hinken andere den Erwartungen noch hinterher.

Edin Terzic ist aus der Reihe getanzt. Der Trainer von Borussia Dortmund hat als einziger der insgesamt sieben neuen Übungsleiter mit seinem Klub am vergangenen Wochenende nicht gepunktet und stattdessen einen Rückschlag erlitten im Bemühen, den Umbruch beim BVB weiter voranzutreiben.

So wie das auch Terzics Kollegen in Hoffenheim, Mönchengladbach, auf Schalke, in Augsburg, Berlin und Wolfsburg vorhaben - mit bisher aber sehr unterschiedlichem und teilweise auch überschaubarem Erfolg. Eine erste Zwischenbilanz.

André Breitenreiter (1899 Hoffenheim, 12 Punkte, Platz 4)

Nach über drei Jahren kehrte Breitenreiter im Sommer als Nachfolger von Sebastian Hoeneß zurück in die Bundesliga und musste gleich zu Beginn mit einigen Vorurteilen kämpfen. Ob der auf Spielkontrolle und Positionsspiel ausgelegte Kader seiner Idee vom Fußball entsprechen würde, ob Breitenreiter nach seinem überaus erfolgreichen Abstecher in die Schweiz die dort erlangte Reife würde übertragen können: Das waren zwei der dringlichsten Fragen vor dem Start der Saison.

Nach sechs Spieltagen läuft zwar längst noch nicht alles rund bei den Kraichgauern, aber der Trend ist nach den zuletzt doch eher bleiernen Wochen unter Hoeneß zumindest für die ersten Spiele unverkennbar.

Hoffenheim mag noch genug Steigerungspotenzial in allen Spielphasen haben, agiert aber unter dem neuen Trainer wieder selbstbewusst und selbstverständlicher, hält auch mal Widerstände aus und hat - das sollte man nicht vergessen - auch das nötige Spielglück in der einen oder anderen kniffligen Phase.

Die Dreierkette hinten und zwei klare Angreifer vorne, sowie eine gute Mischung aus Spiel- und Kampfstärke im Zentrum des Spiels machen aus Hoffenheim ein funktionierendes Kollektiv, das in Ansätzen schon an jene Attribute erinnert, die die TSG einst ausgezeichnet hatten.

Edin Terzić (Borussia Dortmund, 12 Punkte, Platz 5)

Wie fragil die neue Dortmunder Stabilität immer noch ist, zeigte sich am Wochenende bei einer Niederlage, für die Ex-Trainer Marco Rose die volle Breitseite vom Medien und Fans abbekommen hätte. Das sang- und klanglose 0:3 in Leipzig war ein heftiger Rückfall in alte Muster und Verhaltensweisen der Mannschaft, die überhaupt nicht mit einem frühen Rückschlag in Form eines Gegentores umgehen konnte und dann fast 90 Minuten lang keine Haltung mehr zum Spiel entwickeln konnte.

Von der zuvor gelobten guten Arbeit gegen den Ball war in Leipzig nicht mehr viel zu sehen, wie schon im legendären Heimspiel gegen Werder fand der BVB dazu in der Offensive überhaupt nicht statt. Terzic ist es gelungen, seiner Mannschaft eine andere Arbeitsmoral im Spiel gegen den Ball zu verpassen, darüber sollten auch die drei Gegentore von Leipzig nicht hinwegtäuschen.

Das Defensivspiel, die Einsatzbereitschaft haben sich verbessert, einzelne Spieler wie Kapitän Marco Reus sind topfit und gehen voran. Beim Champions-League-Spiel neulich gegen Kopenhagen hatten die Fans wieder das lange vermisste BVB-Feeling und waren wirklich "laut wie nie", ganz so wie es der Trainer sich vor der Saison erwünscht hatte.

Es bleiben aber auch noch jede Menge Probleme und Baustellen: Die Verletztenmisere knüpft gefühlt nahtlos an die der abgelaufenen Saison an und wieder sind es zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison erstaunlich viele Muskelverletzungen, die Spieler ausbremsen. Inhaltlich muss Terzic nun auch endlich das Spiel mit dem Ball angehen, gerade gegen aggressiv verteidigende Gegner wie zuletzt Leipzig oder jene, die sich tief in der eigenen Hälfte verschanzen, wirkt die Mannschaft aus dem freien Spiel noch einigermaßen hilflos.

Das ist die Königsdisziplin der Trainerarbeit, dauert länger als "nur" defensive Abläufe einzustudieren und wurde zuletzt torpediert durch allerhand Verletzungen einzelner Offensivspieler, gerade der Dribbler mit Geschwindigkeit. Aber es bleibt nunmal keine Zeit, die nächsten Aufgaben sind groß (Manchester City und Sevilla auswärts, dann die Bayern zu Hause) und emotional, wie das Derby am kommenden Wochenende...

© imago images

Daniel Farke (Borussia Mönchengladbach, 9 Punkte, Platz 8)

Bei der anderen Borussia war nicht weniger als ein krasser Paradigmenwechsel vor der Saison notwendig. Das Experiment mit Adi Hütters Umschaltfußball, der wiederum auf jenem von Marco Rose aufbauen sollte, der ähnlich veranlagt war, ging gründlich schief.

Herausgekommen ist eine chaotische Saison mit der nur folgerichtigen Erkenntnis, dass die Borussia zurück zu ihren Wurzeln muss, die da heißen: Ballbesitz- und Kombinationsfußball mit einer klaren Struktur.

Wie gut das jetzt schon funktioniert, zeigte besonders die Partie in Freiburg. Gegen eine der spielstärksten und wuchtigsten Mannschaften der Liga musste die Borussia insgesamt vier Ausfälle von Stammspielern verkraften, ohne dabei einen großen Substanzverlust zu erleiden.

Farke hat in relativ kurzer Zeit schon viel von dem umgesetzt, was man sich erhoffen durfte aus Gladbacher Sicht. Die Mannschaft kann mehrere taktische Grundpläne durchspielen, Farke vertraut dabei der Viererkette mit immer mindestens drei offensiven Spielern ganz vorne, einzelne Anpassungen der Grundformation inklusive.

Die Kontrolle des Spielzentrums ist Farkes oberste Idee, die in der Regel von seiner Mannschaft auch gut umgesetzt wird. Ausnahmen wie zuletzt gegen Mainz und in München, als dem Gegner an die 30 Torschüsse gewährt wurden, zeigen allerdings auch noch einigen Nachholbedarf. Allerdings ist es dem neuen Trainer in sehr kurzer Zeit gelungen, aus einem Haufen guter Einzelspieler wieder eine Einheit zu formen, die miteinander kommuniziert und arbeitet. Dieses "soft skill" ist auf Dauer von unschätzbarem Wert, Farke ist diesbezüglich offenbar die perfekte Besetzung.

