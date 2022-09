BVB, News und Gerüchte: Dickel hatte "tierisch Schiss" - droht Borussia Dortmund ein Skandal?

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums als Stadionsprecher von Borussia Dortmund hat sich Norbert Dickel zu seinem ersten Einsatz geäußert. In der Handball-Abteilung gibt es Ärger. Und: Die Schwarz-Gelben verabschieden sich in der WM-Pause in Richtung Asien. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Weitere News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier

BVB, News: Dickel hatte "tierisch Schiss"

Am 12. September 1992, also am Montag vor 30 Jahren, gab Norbert Dickel seinen Einstand als Stadionsprecher von Borussia Dortmund. Damals gelang dem BVB im DFB-Pokal ein 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Bayern.

"Ich muss gestehen, dass ich tierisch Schiss hatte", wird der 60-Jährige mit Blick auf sein Debüt auf der BVB-Homepage zitiert.

Dickel musste mit nur 30 Jahren wegen anhaltender Knieprobleme seine Profi-Laufbahn beenden. Anschließend wurde er vom damaligen Vereinspräsidenten Dr. Gerd Niebaum darum gebeten, die Aufgabe des Stadionsprechers zu übernehmen.

Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der frühere Stürmer 1989. Beim 4:1-Sieg der Dortmunder im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen traf Dickel gleich zweimal.

"Nobby ist nicht nur der Held von Berlin und ein markantes BVB-Gesicht, sondern auch die Stimme unseres Vereins", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zum 30-jährigen Jubiläum.

Zuletzt musste Dickel in der Champions League gegen Kopenhagen passen, weil er sich beim Grillen verletzt hatte und daraufhin ins Krankenhaus musste. "Ich habe den Gasgrill angemacht und es gab eine Verpuffung. Dabei habe ich mich an den Schienbeinen ziemlich verbrannt", sagte Dickel. Er hoffe, beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag wieder dabei sein zu können.

© imago images Norbert Dickel ist seit 30 Jahren Stadionsprecher des BVB.

BVB, News: Droht der Handball-Abteilung ein Skandal?

Kurz vor Saisonstart in der Handball-Bundesliga haben mit Amelie Berger und Mia Zschocke zwei Nationalspielerinnen ihre fristlose Kündigung beim BVB eingereicht. Die Hintergründe sind undurchsichtig, allerdings hat am Montag ein erstes Treffen stattgefunden, an dem neben den Handball-Verantwortlichen und Vereinspräsident Reinhard Rauball auch Vertreter der unabhängigen Anlaufstelle bei Gewalt und Missbrauch im Spitzensport, "Anlauf gegen Gewalt", teilgenommen haben.

Das Treffen ist ergebnislos verlaufen. Es soll nun ein weiteres Treffen geben und es wurde Stillschweigen zu den Hintergründen des Falls vereinbart. "Es wird in dieser Woche weitere Gespräche geben. Danach hoffen wir, die Sache zeitnah abschließen zu können", sagte BVB-Abteilungsleiter Andreas Heiermann der Deutschen Presse-Agentur: "Wasserstandsmeldungen wären in dieser Situation jetzt nicht hilfreich."

Zuvor hatte Heiermann bestätigt, die fristlose Kündigung der derzeit krankgeschriebenen Nationalspielerinnen nicht akzeptiert zu haben.

Auch Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes, meldete sich zu Wort: "Der Sachverhalt ist dem Verband bekannt. Aufgrund der Persönlichkeitsrechte der beiden Spielerinnen geben wir da keinen Kommentar zu ab, wir sind im aktuellen Verfahren auch nicht Partei."

Borussia Dortmund ist im Frauen-Handball äußerst erfolgreich. 2021 gewann die Mannschaft die deutsche Meisterschaft.

BVB, News: Reise durch Asien im Winter

Borussia Dortmund nutzt die WM-Pause und reist am 21. November für zehn Tage nach Asien. Die Schwarz-Gelben werden in Singapur, Indonesien und Vietnam jeweils ein Freundschaftsspiel gegen eine ortsansässige Mannschaft austragen.

"Die einzigartige Saison-Unterbrechung im November und Dezember bedeutet für alle Klubs eine ungewohnte Herausforderung. Es war uns wichtig, diese Wochen auch für die Spieler bestmöglich zu gestalten, die nicht an der WM teilnehmen. Dazu zählen auch Spieler aus unserer U23 sowie der U19, die wir auf hohem Niveau an den Profi-Kader heranführen wollen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Natürlich soll durch die Reise aber in erster Linie die Auslandsvermarktung vorangetrieben werden. "Dabei hilft diese spannende Reise, auf die wir uns sehr freuen, weil wir es neben der sportlichen Herausforderung auch als unsere Verpflichtung als Borussia Dortmund ansehen, unseren Klub und die gesamte Bundesliga international zu repräsentieren", so Kehl.

Fünfmal die 5! Die BVB-Noten zur Klatsche in Leipzig © getty 1/16 Borussia Dortmund strauchelt beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose. Der BVB kassiert in Leipzig eine empfindliche 0:3-Pleite. Vor allem die Defensive präsentiert sich nicht auf der Höhe. Die Noten. © getty 2/16 ALEXANDER MEYER: Der Kobel-Vertreter feierte nach seinem CL-Einstand unter der Woche nun auch sein Bundesliga-Debüt. Bei allen drei Gegentreffern machtlos. Spielte ansonsten gut mit. Note: 3,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Mit mehr Offensivdrang als sein Pendant Guerreiro auf links. Allerdings ohne zielführende Aktion. Ließ defensiv seinen Gegenspielern etwas zu viel Spielraum - so wie vor dem 0:3. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: Ließ gegen den flinken Werner dank gutem Stellungsspiel wenig zu. Verteidigte zu zögerlich gegen Szoboszlai vor dem 0:2. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Vor dem 0:1 zu spät dran gegen Torschütze Orban (6.), leistete sich kurz darauf einen unnötigen Ballverlust, den Meyer ausbügelte. Grätschte vor dem 0:3 ins Leere. Insgesamt etwas wackelig. Note: 5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Zurückhaltender Auftritt, zeigte sich kaum mal in der Offensive, auch seine Standards versandeten. Note: 4,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Bekam ordentlich auf die Knochen. Mit einigen guten Balleroberungen, aber auch mit dem entscheidenden Fehlpass vor dem 0:2. Note: 3,5. © getty 8/16 SALIH ÖZCAN: Agierte unauffällig. Sicher im Passspiel, ohne dabei in allzu großes Risiko zu gehen. Sein leichter Schubser gegen Werner im Strafraum blieb ungeahndet (22.). Note: 4. © imago images 9/16 MARIUS WOLF: Der Allrounder rückte für den verletzten Hazard ins Team und agierte zunächst als Rechtsaußen. Defensiv mit starker Rettungstat (33.). Ansonsten ein biederer Auftritt. Note: 4. © getty 10/16 MARCO REUS: Bemüht, ging vorne immer wieder energisch drauf, bekam aber keinen wirklichen Zugriff. Sein Abschluss aus spitzem Winkel war sichere Beute für Gulacsi (52.). Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Agierte weitgehend unauffällig, offensiv ohne Durchschlagskraft. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung (59.) mit den meisten Ballverlusten (20), seine Ecken sorgten kaum für Gefahr. Note: 5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Hing ziemlich in der Luft, ließ sich mitunter tief fallen, um sich die Bälle zu holen. Bei einer Kopfballchance noch von Kollege Schlotterbeck gestört (43.). Hatte das Anschlusstor auf dem Schlappen (63.). Note: 5. © getty 13/16 GIOVANNI REYNA: Ersetzte Wolf nach knapp einer Stunde. Sorgte gleich für Belebung im Dortmunder Offensivspiel. Gute Flanke auf Modeste (63.). Note: 3. © imago images 14/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam ebenfalls nach knapp einer Stunde für Brandt in die Partie. Konnte sich nicht nennenswert in Szene setzen. Note: 4. © getty 15/16 JUSTIN NJINMAH: Der 21 Jahre alte Offensivspieler feierte sein Bundesliga-Debüt. Özcan räumte für ihn das Feld. Note: 3,5. © imago images 16/16 EMRE CAN: Kam in der Schlussphase für Modeste. Keine Bewertung.

BVB, News: Akanji tritt gegen den BVB nach

Der von Dortmund nach Manchester gewechselte Manuel Akanji hat gegen seinen Ex-Verein nachgetreten. "Es war keine einfache Zeit für mich", sagte Akanji dem Blick über seine Ausbootung beim BVB: "Ich war ja Teil der Mannschaft und hatte einen laufenden Vertrag, war fokussiert und habe weiterhin Gas gegeben im Training. Das Leistungsprinzip zählte nicht mehr, ich saß auf der Tribüne, egal, wie gut ich trainierte."

Hier geht es zur ausführlichen Meldung

BVB, News: Voraussichtliche Aufstellungen gegen Manchester City

Dortmund gastiert nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen den FC Kopenhagen zum Champions-League-Start am Mittwoch bei Manchester City (21 Uhr im LIVETICKER).

Personell gibt es einige Fragezeichen. Sicher werden Jamie Bynoe-Gittens (Schulter), Mahmoud Dahoud (Schulter), Sébastien Haller (Tumor), Gregor Kobel (Muskelfaserriss) und Mateu Morey (Meniskus) ausfallen. Hinter den Einsätzen von Thorgan Hazard, Donyell Malen und Karim Adeyemi steht noch ein Fragezeichen.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Akanji, Gomez - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Alvarez, Haaland, Grealish

BVB: Meyer - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Wolf, Bellingham, Özcan, Guerreiro - Brandt, Reus - Modeste

BVB: Die kommenden Spiele