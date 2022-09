BVB - News und Gerüchte: Sportdirektor Sebastian Kehl nimmt Niklas Süle in Schutz

Sebastian Kehl hat Abwehrspieler Niklas Süle in Schutz genommen. Derweil präsentierte der BVB einen neuen Sponsor. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB - News: Sebastian Kehl verteidigt Niklas Süle

Sportdirektor Sebastian Kehl hat seinen Neuzugang Niklas Süle beim BVB zum wiederholten Male gegen Kritik an seiner angeblich mangelnden Fitness in Schutz genommen.

Vor dem Spiel am Freitag gegen die TSG Hoffenheim (1:0) sagte Kehl gegenüber DAZN: "Er kommt aus einer Verletzung. Dass er noch nicht bei 100 Prozent sein kann, ist doch klar."

Weiter führte Kehl aus: "Ich finde es gegenüber Niklas nicht in Ordnung, dass das Thema wieder aufgemacht wird. Das Thema zieht sich in den letzten Tagen durch. Wir sollten da einen Haken drunter machen."

Kehl selbst allerdings hatte erst am vergangenen Wochenende bei sky90 zu Süles Fitness gesagt: "Süle wird fitter werden müssen."

Am Freitag appellierte Kehl jedoch an alle Beteiligten: "Niklas ist ein toller Junge. Lasst uns das Ding nicht so schnell kaputt machen."

Süle war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt und hatte sich direkt im ersten Einsatz im Pokalspiel bei 1860 München (3:0) eine Muskelverletzung zugezogen. Anschließend verpasste er die ersten beiden Spiele in der Bundesliga und kam seither nur zu drei Kurzeinsätzen für den BVB.

BVB - News: Borussia Dortmund findet neuen Sponsor

Der BVB darf sich über weitere Einnahmen freuen. Wie der Klub verkündete, einigte man sich mit dem NFT-basierten Fantasy-Sport-Spiel Sorare auf eine langjährige Partnerschaft.

Auf der Online-Plattform Sorare können User digitale Sammelkarten von Fußballspielern, die offiziell lizenziert sind, erwerben. Bei diesen Sammelkarten handelt es sich um NFTs, die limitiert und einzigartig sind und daher von Leuten auch als Geldanlage genutzt werden.

Bei Sorare haben sich bereits über zwei Millionen Nutzer aus der ganzen Welt registriert.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, kassiert der BVB für diese Zusammenarbeit rund 1,5 Millionen Euro.

BVB-Noten: Die Mannschaft ist der Star - Bestnote für Matchwinner und Notnagel © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt die TSG Hoffenheim mit 1:0 und ließ dabei defensiv nur wenig zu - was aber auch an vielen Ungenauigkeiten der Hoffenheimer lag. Der BVB geht damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze. Die Noten der BVB-Profis. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Dortmunds bester Spieler der letzten Wochen war gegen die harmlosen Gäste komplett unterfordert. Klitzekleine Unsicherheit nach der Pause bei einer hohen Flanke. Über die dritte weiße Weste in der Liga durfte er sich freuen. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Stand in der Defensive sicher und hatte den agilen Angeliño gut im Griff. Mit vielen Ballaktionen, auch nach vorne einige Male mit gutem Auge. Starke Flanken auf Hazard und Bellingham (67. + 68.) Note: 3. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Unspektakulärer, aber guter Auftritt des Abwehrchefs. Stopfte einige Löcher in der BVB-Abwehr. Stärkster BVB-Zweikämpfer. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Stand sicher gegen Hoffenheims Rutter und konnte einige seiner charakteristischen Grätschen anbringen. Starke Passquote! (92%). Hatte es gegen den schwachen TSG-Sturm aber auch leicht. Note: 3. © imago images 6/16 MARIUS WOLF: Aushilfe auf der linken Abwehrseite für den verletzten Guerreiro. Mit einer sehr offensiven Interpretation, weil Skov und Kabak ihm viel Platz ließen. Starke Flanke auf Modeste, die ein Tor verdient hätte (19.). Note: 2. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Leistete wichtige Arbeit im defensiven Mittelfeld, der unsichtbare Held in der Schaltzentrale des BVB. Zwölf Balleroberungen. Immer anspielbar, gute Körpersprache. Note: 3. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: In seinem Drang zum Tor kaum zu bremsen. Immer wieder im Hoffenheimer Strafraum zu finden. Scheiterte nur knapp an TSG-Keeper Baumann (45.). Kümmerte sich um alles, sogar um einen Mini-Flitzer auf dem Feld. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: Szenenapplaus für Defensivarbeit (29.) - wann hat es das mal gegeben? Mit dem klasse Pass zum frühen 1:0 (16.). Brandt sprühte nur so vor Spielfreude und brachte immer wieder gefährliche Aktionen auf den Weg. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr emsig, überall zu finden, zur Not auch als Notnagel in der eigenen Abwehr. Glänzte mehrfach mit sehenswerten Kombinationen mit Brandt und Bellingham. Guter Instinkt als Torjäger (16.). Mal wieder Dortmunds Matchwinner. Note: 2. © imago images 11/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Starker Auftritt des Youngsters bis zur frühen, verletzungsbedingten Auswechslung. Sorgte für viel Schwung über die linke Seite des BVB und war auch Ausgangspunkt des 1:0. Hatte das zweite Dortmunder Tor auf dem Fuß. Note: 2,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Findet sich langsam im BVB-Spiel zurecht. Deutlich besser in die Angriffe eingebunden als bei seinem Start für Schwarz-Gelb. Mit der Großchance, per Flugkopfball auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang tauchte er etwas ab. Note: 3. © imago images 13/16 THORGAN HAZARD: Ab der 44. Minute für Pechvogel Bynoe-Gittens auf dem Feld. Konnte sich nicht einbringen. Das Spiel lief an ihm vorbei. Vergab frei vor Baumann (67.). Ein einziger schöner Pass auf Modeste (85.). Note: 4,5. © imago images 14/16 NIKLAS SÜLE: Kurzeinsatz ab der 83. Minute für den ausgepowerten Wolf. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 15/16 GIO REYNA: In den letzten sieben Minuten für Brandt auf dem Platz. Konnte keine Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © imago images 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte in der Nachspielzeit Kapitän Reus, um dem Schlusspfiff noch ein paar Sekunden näher zu kommen und das knappe Ergebnis erfolgreich über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

BVB - Gerücht: Neuer Klub für Dan-Axel Zagadou?

Dan-Axel Zagadou, bis zum Sommer Abwehrspieler bei Borussia Dortmund, hat offenbar einen neuen Verein gefunden.

Der Franzose, dessen Vertrag beim BVB ausgelaufen ist, war seither auf Vereinssuche. Nun führt eine heiße Spur nach Italien, wo dessen Berater laut Foot Mercato am Donnerstag zu Verhandlungen gewesen sein soll.

Demnach sprach er wohl mit Inter Mailand und der AS Rom. Da Inter letztlich aber Francesco Acerbi von Lazio ausgeliehen hat, spreche nun vieles für die Roma und Trainer Jose Mourinho. Eine Entscheidung soll kurz bevor bestehen.

Zagadou darf auch nach Schließung des Transferfensters überall unterschreiben, da er vereinslos ist.

