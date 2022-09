BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund jagt angeblich australisches Sturm-Juwel Garang Kuol

Holt Borussia Dortmund das nächste große Talent? Bei Garang Kuol haben die Schwarz-Gelben aber angeblich jede Menge Konkurrenz. Selbst Barca-Trainer Xavi schwärmt vom 18-Jährigen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Offenbar Interesse an Garang Kuol

In diesem Sommer machte Garang Kuol Schlagzeilen, als er mit damals 17 Jahren in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona groß aufspielte. Trainer Xavi zeigte sich begeistert. "Was er mit 17 Jahren gemacht hat, ist unglaublich", sagte der Coach nach dem Spiel gegen eine All-Star-Auswahl der australischen A-League.

Aber nicht nur Xavi ist begeistert, auch der BVB soll laut Sky Interesse am Australier bekundet haben. Auch der VfB Stuttgart hat demnach ein Auge auf den Stürmer geworfen, ein Trumpf der Schwaben könnte dabei sein, dass Garangs älterer Bruder Alou (21) bereits im Kader der Stuttgarter spielt.

BeIn Sports meldete dagegen, dass es Kuol möglicherweise in die Premier League ziehen könnte. Demnach soll bereits eine Einigung mit Newcastle United bestehen.

Kuol wurde im Sudan geboren, wuchs aber in Ägypten auf, bevor die Familie als Flüchtlinge nach Australien auswanderten. Kuol feierte im April sein Debüt in der A-League, seither erzielte der Teenager in neun Partien vier Tore für die Central Coast Mariners. Womöglich springt der mittlerweile 18-Jährige auch noch auf Australiens WM-Zug auf, für die kommenden Spiele wurde Kuol von Trainer Graham Arnold erstmals nominiert.

BVB, Gerücht: Hat Liverpool Jude Bellingham schon abgeschrieben?

Die Gerüchte um Jude Bellingham und Liverpool sind nicht neu, dennoch suchen die Reds auch nach Alternativen auf dem Transfermarkt. Wie UOL aus Brasilien berichtet, hat das Team von Jürgen Klopp ein Auge auf Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers geworfen.

Das Blatt schreibt, dass Nunes eine Alternative wäre, wenn es mit einem Bellingham-Transfer nach Liverpool nicht klappen würde. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselte erst diesen Sommer für 50 Millionen Euro von Sporting in die Premier League und hat sich bei den Wolves sofort einen Stammplatz erobert.

In Wolverhampton hat der gebürtige Brasilianer einen Vertrag bis 2027, ein Wechsel dürfte entsprechend kostspielig sein.

© getty Jude Bellingham wird immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

BVB, News: Dieser Schalke-Rekord könnte diese Saison fallen

Der BVB jagt einen Rekord der Schalker. Seit 99 Spielen haben die Borussen nicht mehr 0:0 gespielt, nur sechs Teams in der Bundesliga-Geschichte hatten eine längere Serie ohne torlose Spiele. Den Rekord hält noch immer Schalke 04, die in den 70ern mal 126 Spiele in Serie ohne Nullnummer absolvierten.

Schafft es der BVB also, in dieser Saison nicht einmal 0:0 zu spielen, würden die Borussen einen ewigen Bundesliga-Rekord knacken. Zwischen BVB und Schalke liegen derzeit noch Arminia Bielefeld (111 Spiele, 1979-1983), Kaiserslautern (110 Spiele, 1973-1977), Eintracht Frankfurt (105 Spiele, 1974-1977), Bayer Leverkusen (102 Spiele, 2000-2003) und der VfL Wolfsburg (102 Spiele, 2012-2015).

BVB vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: A. Meyer - Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste

A. Meyer - Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste Schalke 04: Schwolow - Matriciani, van den Berg, Yoshida, T. Mohr - Krauß, Flick - Drexler, Bülter - Terodde, Polter

BVB: Die kommenden Spiele