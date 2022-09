BVB, News und Gerüchte: Aktie von Borussia Dortmund im Sinkflug

Sportlich läuft es für Borussia Dortmund nicht schlecht, dennoch befindet sich die Aktie der Schwarz-Gelben im Sinkflug. Youssoufa Moukoko hat große Ziele mit dem BVB. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Für weitere News und Gerüchte zum BVB hier entlang!

BVB: Aktie so schwach wie seit fast zehn Jahren nicht mehr

Der BVB hat einen soliden Saisonstart hinter sich, die Aktie der Schwarz-Gelben befindet sich jedoch im Tiefflug.

Am Freitag fiel der Kurs zeitweise unter drei Euro, der Schlusskurs lag bei 3,03 Euro. So niedrig wurde die Aktie zuletzt im Sommer 2013 gehandelt.

Die Ruhr Nachrichten fragten beim BVB nach, woran das liegen könnte, Dortmund konnte dabei keine "sachlichen Gründe" nennen.

BVB: Youssoufa Moukoko will das Triple gewinnen

Die Vertragssituation von Youssoufa Moukoko ist weiterhin nicht geklärt, zuletzt wurde auch dem FC Bayern Interesse an Dortmunds Youngster nachgesagt. Trotzdem hat Moukoko noch große Ziele mit dem BVB, wie er in einem YouTube-Video, in welchem junge BVB-Fans Fragen stellen durften, verriet.

"Ich will mit Dortmund Meister werden", sagte Moukoko zu seinen Zielen. "Mein größter Traum ist jedoch, dass ich mit dem BVB das Triple gewinne, also Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, und dann mit den Fans am Borsigplatz feiern kann. Ich finde, man sollte sich immer die höchsten Ziele stecken."

© imago images Youssoufa Moukoko hat seinen Vertrag beim BVB noch nicht verlängert - könnte das den FC Bayern auf den Plan rufen?

BVB: Jude Bellingham vom Gerrard-Lob berührt

Im Mai nannte England-Legende Steven Gerrard Jude Bellingham als einen der sechs besten Mittelfeldspieler auf der Welt, nun sprach der BVB-Star erstmals über das außergewöhnliche Lob des Trainers von Aston Villa. "Es war ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein", sagte der Youngster bei Channel 4.

"Jemand hat mir den Clip auf mein Handy geschickt, und ich habe ihn sofort gespeichert und ihn mir drei- oder viermal angesehen, dann musste ich mich beruhigen (...) Wenn einer deiner Helden so etwas sagt, dann ist das eine echte Ehre", ergänzte der 19-Jährige.

Bellingham spielt seit 2020 für die Schwarz-Gelben. Bellingham kam damals vom Zweitligisten Birmingham City und kostete rund 25 Millionen Euro.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund