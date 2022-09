BVB, News und Gerüchte: Nico Schulz feiert Comeback auf dem Rasen

Nico Schulz hat bei der U23 des BVB sein Comeback gegeben. Mit Julian Koch kommt ein neuer Co-Trainer für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund - und Ex-BVB-Spieler Thomas Delaney erklärt, warum Jude Bellingham "nervt". Aktuelle News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

Für weitere News und Gerüchte zum BVB hier entlang!

BVB, News: Nico Schulz gibt Comeback in U23

Nico Schulz (29) wurde in der laufenden Saison von Trainer Edin Terzic noch nicht bei den Profis eingesetzt. In der aktuellen Länderspielpause stand der Linksverteidiger nun aber doch erstmals wieder auf dem Rasen: Für die U23 absolvierte Schulz beim Testspiel gegen die Go Ahead Eagles Deventer insgesamt 60 Minuten - die Partie ging allerdings mit 2:4 verloren.

Ob Schulz damit auch wieder eine Option für Terzic wird, ist unklar. Laut Ruhr Nachrichten soll darüber in Kürze entschieden werden.

Der Klub baut nicht mehr auf den 12-maligen Nationalspieler und hätte ihn im Sommer am liebsten abgegeben, zu einem Wechsel kam es aber nicht. Schulz hat in Dortmund noch Vertrag bis 2023.

BVB, News: Neuer Co-Trainer für die U23

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Julian Koch als Co-Trainer der U23 bekanntgegeben. Der Ex-Profi übernimmt die bisher vakante Stelle und wird damit rechte Hand von Cheftrainer Christian Preußer.

Als Spieler hatte Koch die Jugendmannschaften des BVB durchlaufen und insgesamt 54-mal für die zweite Mannschaft gespielt, dazu reichte es für zwei Einsätze in der Bundesliga. 2019 hatte er seine aktive Karriere beendet. "Ich freue mich riesig wieder in der Heimat zu sein und auf dem Platz mit Freude erfolgreich arbeiten zu können", erklärte er.

Der blanke Horror! Wo der BVB das schlechteste Team der Liga ist © getty 1/19 Das Modell der sogenannten expected goals weist die Torerzielungs-Wahrscheinlichkeit für jeden Abschluss aus. Welche Bundesligateams waren in dieser Saison (Stand: 22. September 2022) dahingehend am effizientesten - und welche nicht? Der Überblick. © getty 2/19 Platz 1: UNION BERLIN │ Tore nach sieben Spieltagen: 15 │ expected-goals-Wert von +6,6 (bedeutet: 6,6 Tore mehr geschossen als nach Torabschlüssen wahrscheinlich gewesen wären) © getty 3/19 Platz 2: EINTRACHT FRANKFURT │ Tore nach sieben Spieltagen: 14 │ expected-goals-Wert von +2,5 © imago images 4/19 Platz 3: TSG 1899 HOFFENHEIM │ Tore nach sieben Spieltagen: 12 │ expected-goals-Wert von +1,3 © imago images 5/19 Platz 4: FC BAYERN MÜNCHEN │ Tore nach sieben Spieltagen: 19 │ expected-goals-Wert von +1,1 © getty 6/19 Platz 5: SV WERDER BREMEN │ Tore nach sieben Spieltagen: 13 │ expected-goals-Wert von +1 © getty 7/19 Platz 6: 1. FC KÖLN │ Tore nach sieben Spieltagen: 11 │ expected-goals-Wert von -0,4 (bedeutet: 0,4 Tore weniger geschossen als nach Torabschlüssen wahrscheinlich gewesen wären) © imago images 8/19 Platz 7: VFL WOLFSBURG │ Tore nach sieben Spieltagen: 5 │ expected-goals-Wert von -0,6 © getty 9/19 Platz 8: FC SCHALKE 04 │ Tore nach sieben Spieltagen: 8 │ expected-goals-Wert von -0,7 © getty 10/19 Platz 8: FC AUGSBURG │ Tore nach sieben Spieltagen: 5 │ expected-goals-Wert von -0,7 © Getty 11/19 Platz 10: SC FREIBURG │ Tore nach sieben Spieltagen: 10 │ expected-goals-Wert von -1,4 © getty 12/19 Platz 11: 1. FSV MAINZ 05 │ Tore nach sieben Spieltagen: 7 │ expected-goals-Wert von -1,7 © getty 13/19 Platz 11: VFB STUTTGART │ Tore nach sieben Spieltagen: 7 │ expected-goals-Wert von -1,7 © getty 14/19 Platz 13: HERTHA BSC │ Tore nach sieben Spieltagen: 7 │ expected-goals-Wert von -2,3 © getty 15/19 Platz 14: BAYER LEVERKUSEN │ Tore nach sieben Spieltagen: 9 │ expected-goals-Wert von -2,7 © getty 16/19 Platz 15: RB LEIPZIG │ Tore nach sieben Spieltagen: 9 │ expected-goals-Wert von -2,8 © getty 17/19 Platz 16: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH │ Tore nach sieben Spieltagen: 10 │ expected-goals-Wert von -3,4 © imago images 18/19 Platz 17: VFL BOCHUM │ Tore nach sieben Spieltagen: 5 │ expected-goals-Wert von -3,8 © Getty 19/19 Platz 18: BORUSSIA DORTMUND │ Tore nach sieben Spieltagen: 9 │ expected-goals-Wert von -4,5

BVB, News: Jude Bellingham "nervte" Teamkollege Delaney

Thomas Delaney hatte den BVB im Sommer 2021 nach drei Jahren in Richtung FC Sevilla verlassen. Jetzt treffen die beiden Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League aufeinander (5. und 11. Oktober). "Ich habe ausschließlich gute Erinnerungen an die Stadt und das Stadion", sagte der Däne im Gespräch mit klubeigenen Medien.

Allerdings hasse er es, gegen den Dortmunder Jungstar Jude Bellingham zu spielen: "Er hat diese Gier, die du brauchst, um auf dem höchsten Level zu spielen." Und: "Er nervt. Er geht die ganze Zeit an die Grenze, versucht zu provozieren und dich aus der Fassung zu bringen."

Bellingham sei ein "Teamplayer, der alles für seine Mannschaft tut und dafür auch rote Linien überschreitet. Als Gegner ist er, glaube ich, sehr, sehr nervig", erklärte Delaney.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund