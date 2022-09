In der Bundesliga findet heute das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin statt. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin - für beide Klubs ist es das zweite Spiel der Woche. Wer kann sich durchsetzen? SPOX bietet das Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften waren in dieser Woche bereits im Europa-Pokal im Einsatz - die Kölner in der Conference League, Union in der Europa League. Während die Eisernen gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise 0:1 verloren, kam der 1. FC Köln gegen den OGC Nizza auswärts nicht über ein 1:1 hinaus, wobei das Spiel von Fanausschreitungen überschattet wurde.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am 6. Spieltag! Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin.

1. FC Köln vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin ist heute bei DAZN zu sehen. Die Vorberichte gehen um 14.45 Uhr los. Folgendes Personal wird während der Übertragung eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Sascha Bacinski

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr kostet.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Ki. Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges

Schwäbe - Ki. Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Haraguchi, Haberer - Becker, Michel

Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag