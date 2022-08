Saša Kalajdžić fehlt beim Abschlusstraining des VfB Stuttgart

Stürmer Saša Kalajdžić steht offenbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers. Wie die Schwaben am Samstag mitteilten, wird der Österreicher nicht im Kader für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) stehen, auch am Abschlusstraining nahm er nicht teil.

Wie der VfB auf Twitter schrieb, fehlte der Österreicher auf eigenen Wunsch beim Training. Der Verein akzeptierte das Anliegen des Stürmers. Schon seit Tagen ist das Interesse der Wolves bekannt, der VfB will wohl rund 25 Millionen Euro für seinen Mittelstürmer.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigte das Interesse des englischen Erstligisten am Montag bei Sky. "Es gibt erste Interessenslagen aus England, die Wolves gehören dazu", sagte er, "aber richtig konkret ist das zum jetzigen Zeitpunkt weder auf der einen noch auf der anderen Seite."

Der 25-Jährige spielt seit 2019 in Stuttgart, sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Spekuliert wird beim VfB darüber hinaus über einen kurzfristigen Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa.