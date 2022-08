Werder Bremen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Weder Bremen kriegt es heute im Rahmen des 2. Spieltags der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart zu tun. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nachdem sowohl die Bremer als auch die Stuttgarter mit einem Unentschieden in die neue Bundesliga-Saison gestartet sind, stehen sich die beiden Klubs am heutigen Samstag, den 13. August, im Rahmen des 2. Spieltags gegenüber. Wie vier andere Partien des heutigen Fußball-Nachmittags wird auch die zwischen Aufsteiger Werder Bremen und dem VfB Stuttgart um 15.30 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient dabei das Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Werder gegen Stuttgart ist ein Samstagsspiel, heißt also, dass sich der Pay-TV-Sender Sky heute um die Übertragung kümmert. Bei Sky liegen nämlich auch in dieser Saison die Rechte an den Samstagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse.

Auf der Plattform wird sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz, die die anderen vier Parallelspiele beinhaltet, angeboten. Das Einzelspiel ist bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen. Jonas Friedrich kommentiert ab 15.15 Uhr das Spielgeschehen in Bremen. Wer jedoch die Konferenz schauen möchte, muss entweder Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) oder Sky Sport Top Event (HD) anmachen.

Darüber hinaus ist Sky auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Dieser ist kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX seid Ihr ebenfalls live mit von der Partie, wenn Werder auf die Schwaben treffen. Wir tickern das Duell für Euch auf der Website nämlich live und ausführlich mit.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Silas - Ahamada - Führich - Tiago Tomas, Kalajdzic

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Werder Bremen - VfB Stuttgart

Werder Bremen - VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: Samstag, 13. August 2022

Samstag, 13. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Bundesliga-Tabelle am 2. Spieltag