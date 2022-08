Bundesliga: Bremen-Ultras reisen nach Polizei-Kontrollen aus Wolfsburg ab

Maßnahmen der Polizei in Wolfsburg haben am Samstagmittag in Wolfsburg für Ärger gesorgt: Wie Werder Bremen mitteilte, sind eigene Ultra-Gruppen deshalb schon vor der Partie beim VfL Wolfsburg nach Bremen zurückgereist.

"Obwohl das Spiel im Vorfeld von beiden Klubs als unbedenklich eingestuft worden ist, werden von der Polizei intensive Durchsuchungsmaßnahmen und Personalienfeststellungen durchgeführt, Fans werden festgehalten und haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewegen", teilte Werder via Twitter mit. "Aufgrund der Polizeiaktionen haben die Ultragruppen von Werder entschieden, wieder nach Bremen zurückzukehren."

Der Verein reagierte mit "großen Unverständnis": Die Abreise der eigenen Fans stelle "zudem einen klaren Wettbewerbsnachteil für Werder dar." Man solidarisiere sich mit den eigenen Fans und verurteile die Maßnahmen, so der Aufsteiger.

Die Polizei Wolfsburg erklärte, ebenfalls via Twitter: "Aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen wurde eine Kontrollstelle eingerichtet, um Auseinandersetzungen von Fangruppierungen zu verhindern." Auch gegenüber der dpa verwies die Polizei auf die Notwendigkeit der Durchsuchungen.

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen beginnt um 15.30 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker.