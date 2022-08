Voting: Ist die Rückkehr von Timo Werner zu RB Leipzig der richtige Schritt für den Nationalspieler?

Timo Werner steht kurz vor einer Rückkehr vom FC Chelsea zu RB Leipzig. Doch ist das auch der richtige Schritt für den Stürmer?

Nach etwas mehr als zwei Jahren steht Timo Werner vor einer Rückkehr von Chelsea zu RB Leipzig. Nachdem er in England nie so richtig angekommen ist, will Werner in Sachsen nun wieder an die alte Topform vergangener Tage anknüpfen.

Zur Erinnerung: In Leipzig erzielte er 2019/20 28 Tore in der Bundesliga, was ihn für Chelsea erst interessant gemacht hatte. Bei den Blues jedoch spielte er bis zuletzt eine eher unglückliche Rolle und war unter Thomas Tuchel nicht mehr erste Wahl.

Werner half jedoch mit vier Toren mit beim Gewinn der Champions League im Jahr 2021. Nun geht es zurück nach Leipzig, wo der pfeilschnelle Angreifer einst zum Star avancierte. Seine WM-Chancen dürften damit steigen, sportlich gesehen ist es aber wohl ein Rückschritt.

War die Entscheidung, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren, der richtige Schritt für den Nationalstürmer?

