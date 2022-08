Der FC Schalke 04 ist heute zu Gast beim VfL Wolfsburg. SPOX tickert das Duell in der Bundesliga live mit.

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 ist eine von sechs Partien, die am heutigen Samstag im Rahmen des 3. Spieltags in der Bundesliga absolviert werden. Wer kann sich durchsetzen? Im Liveticker von SPOX kriegt Ihr es mit.

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sowohl die Wolfsburger als auch die Schalker warten immer noch auf ihren ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison. Die Wölfe unter Trainer Niko Kovac trennten sich zu Beginn der Saison mit einem 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen und verloren am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern München. Nun steht ihnen der nächste Aufsteiger gegenüber. Die Schalker haben ebenfalls nur einen Punkt auf der Habenseite.

Vor Beginn: Das Spiel des 3. Spieltags geht um 15.30 Uhr los. Gespielt wird in der Volkswagen-Arena (Wolfsburg).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04.

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer Wolfsburg vs. Schalke 04 heute schauen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel sowohl einzeln als auch in der Konferenz an. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) gezeigt. Torsten Kunde übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren.

Um die Partie im Livestream von Sky verfolgen zu können, wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Guilavogui, Arnold, Svanberg, Wimmer, Marmoush - Kruse

Casteels - R. Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Guilavogui, Arnold, Svanberg, Wimmer, Marmoush - Kruse Schalke: Schwolow - Brunner, Thiaw, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral, Zalazar, T. Mohr - Terodde, Bülter

