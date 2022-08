VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Baden-württembergisches Derby am 3. Spieltag der Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagnachmittag den SC Freiburg. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream sowie zu Optionen im Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Späte Gegentore verhinderten für beide Teams Erfolge am vergangenen 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Während der Gast aus Freiburg gegen Borussia Dortmund lange Zeit führte und bis zum Schluss wenigstens einen Punkt vor Augen hatte, kassierte der VfB Stuttgart beim Spiel gegen den SV Werder Bremen gar in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich.

Grund genug also für beide Teams, an diesem Samstagnachmittag Wiedergutmachung zu betreiben und gleichzeitig den Gegner in der Tabelle zu distanzieren. Zudem erhält die Partie durch den Derbycharakter zusätzliche Brisanz.

Das Spiel sollte also ein Muss sein für jeden Fußballfan im Land. Wie Ihr live im TV, Livestream oder Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Bundesliga: Alle Infos zum Spiel

Spiel: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg Spieltag: 3

3 Datum: Samstag, 20.08.2022

Samstag, 20.08.2022 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

© getty Lange in Führung und doch verloren: Der SC Freiburg verlor am 2. Spieltag gegen den BVB.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt die Übertragung des Spiels Stuttgart vs. Freiburg, der Kanal zeigt alle Saisonspiele des Samstagnachmittags live im Einzelspiel und in der Konferenz. Das Baden-Württemberg-Derby könnt Ihr dabei entweder in voller Länge auf Sky Bundesliga 4 (HD) oder in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 (HD) schauen.

Beide Optionen beginnen um 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Wer sich schon zuvor auf den Samstagnachmittag einstimmen möchte, kann dies mit der Vorberichterstattung bei Sky ab 14.00 Uhr tun.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Online gibt es zudem weitere Optionen der Verfolgung des Spiels. Wer bereits Kundin oder Kunde bei Sky ist, kann dazu am einfachsten den Livestream von SkyGo nutzen, über WOW können Interessierte auch dann dabei sein, wenn sie kein langfristiges Abonnement abschließen möchten.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit gibt es für all diejenigen, die die Partie weder im TV noch online verfolgen können: Der SPOX-Liveticker versorgt Euch mit allen wichtigen Ereignissen des Spiels.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg, Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick