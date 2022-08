Zum Auftakt des zweiten Spieltages der Bundesliga empfängt der SC Freiburg das Team von Borussia Dortmund. Hier könnt Ihr das gesamte Match im Liveticker verfolgen.

Wer kann das Freitagabendspiel in der Bundesliga für sich entscheiden - der SC Freiburg oder doch der BVB? Hier im Liveticker bei SPOX gibt's die Antwort.

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga - Statistiken zum Spiel

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga - 0:0

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

11. | Maximilian Eggestein feuert aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss aus halbrechter Position stellt Gregor Kobel nicht vor Probleme. Der Dortmunder Keeper steht richtig und fängt die Kugel.

10. | Nach einer guten Drehung verschafft sich Jude Bellingham Raum, spielt dann einen Außenristpass durch die Mitte auf Marco Reus. Am Sechzehner bleibt dieser dann hängen.

9. | Christian Günter wird links in den Strafraum geschickt. Fast von der Grundlinie zieht der Freiburger Kapitän den Ball flach zur Mitte. Dort fängt Mats Hummels die Hereingabe ab.

7. | Dann patzen die Freiburger im Spielaufbau. Jude Bellingham spielt sofort in die Spitze. Den hohen Ball kann Anthony Modeste nicht verarbeiten. Umgehend ergibt sich für den Sport-Club ein Umschaltmoment. Der verpufft aber schnell.

6. | Im weiteren Verlauf neutralisieren sich beide Mannschaften. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab.

4. | Dann kommt es zum ersten Abschluss. Kurz vor dem Sechzehner zieht Donyell Malen mit dem rechten Fuß ab. Der Schuss gerät zu mittig und wird von Mark Flekken locker gefangen.

3. | Nun erlangt auch der BVB seine Spielanteile, betätigt sich ausgiebig am Ball. Erstmals findet man nun den Weg in die Box. Das Intermezzo ist aber nur von kurzer Dauer.

2. | Zunächst tasten sich beide Mannschaften behutsam ab. Dann streben die Hausherren erste konstruktive Akzente an. Noch bleibt ein zielgerichtetes Ende der Bemühungen aus.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an.

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn | Mit Blick auf die bisherige Bilanz stehen erst sechs Pflichtspielsiege für Freiburg zu Buche - für Dortmund sind es 29. Zwei davon fuhren die Breisgauer in den letzten beiden Heimspielen gegen den BVB ein (jeweils 2:1). Drei Partien ist der Sport-Club zu Hause nun ungeschlagen, da kommt noch ein 2:2 hinzu. Der letzte Sieg der Borussen geht auf April 2019 zurück (4:0).

vor Beginn | Dortmund löste die Pokalaufgabe beim TSV 1860 München routiniert (3:0). Am vergangenen Wochenende wartete dann gleich ein herausfordernder Gegner in der Liga. Am Ende behielt der Vizemeister im Duell der Champions-League-Teilnehmer gegen Bayer 04 Leverkusen knapp und auch mit etwas Glück die Oberhand (1:0).

vor Beginn | Beide Vereine sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Zwar taten sich die Freiburger im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern schwer, gewannen erst nach Verlängerung mit 2:1, der Auftakt in der Bundesliga lief umso besser. In Augsburg brausten die Breisgauer mit einem 4:0-Sieg auf den 2. Platz der Tabelle. Der Europa-League-Teilnehmer und Sechste der Vorsaison findet sich also gleich wieder in den oberen Gefilden der Bundesliga ein.

vor Beginn | Mit Blick auf Neuverpflichtungen gab es in dieser Woche einzig beim BVB etwas zu vermelden. Die Westfalen reagierten auf den langfristigen Ausfall von Sebastien Haller (Chemotherapie), holten Anthony Modeste vom 1. FC Köln und statteten diesen mit einem Einjahresvertrag aus. Zugleich setzte der Klub seinem Talent Youssoufa Moukoko damit erneut einen erfahrenen Stürmer vor die Nase.

vor Beginn | Zwei Umstellungen gibt es aufseiten der Gäste. Anstelle von Youssoufa Moukoko (Bank) und Karim Adeyemi (verletzt) rücken Thorgan Hazard und Neuzugang Anthony Modeste in die Dortmunder Anfangsformation.

vor Beginn | Für Borussia Dortmund stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Kobel - Meunier, Schlotterbeck, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Reus, Malen, Hazard - Modeste.

vor Beginn | Im Vergleich zum vergangenen Wochenende belässt Christian Streich seine Startelf vollkommen unverändert. Auch die Freiburger Bank präsentiert sich in identischer Besetzung.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SC Freiburg geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler, Doan, Grifo, Sallai - Gregoritsch.

Vor Beginn: Kann der BVB den Bann brechen? Mehr als drei Jahre ist es her, da konnten sich die Dortmunder zuletzt in Freiburg durchsetzen. Seitdem gab es ein Unentschieden und zuletzt zwei Heimsiege für die Mannschaft von Christian Streich.

Vor Beginn: Ausgetragen wird die Partie am heutigen Freitag ab 20.30 Uhr. Als Spielort dient das Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels SC Freiburg vs. Borussia Dortmund.

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler, Doan, Grifo, Sallai - Gregoritsch

Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler, Doan, Grifo, Sallai - Gregoritsch Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Hazard, Reus, Malen - Modeste

SC Freiburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Rang Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Bayern München (M) 1 1 0 0 6:1 5 3 2 SC Freiburg 1 1 0 0 4:0 4 3 7 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1:0 1 3

