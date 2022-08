Hauptstadt-Derby gleich zum Bundesliga-Auftakt! Union Berlin fordert Hertha BSC am 1. Spieltag heraus - hier im Liveticker.

Union Berlin vs. Hertha BSC - 0:0

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

5.: Bislang geben die Eisernen den Ton an, bestimmen das Geschehen auf dem Platz. Die Hertha kommt noch überhaupt nicht zur Entfaltung, ist vollends mit Defensivaufgaben beschäftigt.

3.: Union bleibt dran, schaut schon wieder im gegnerischen Strafraum vorbei. Am Torraum setzt Julian Ryerson zum Rechtsschuss an. Diesmal unterbindet das Filip Uremovic.

1.: Den Hausherren bietet sich umgehend Platz. Der Weg ist frei links in die Box. Von dort passt Janik Haberer flach zurück zum freistehenden Rani Khedira. Dessen Rechtsschuss aus halblinken 15 Metern bleibt hängen

1.: Los geht's. Bei 22 Grad und lockerer Bewölkung herrschen in Köpenick allerbeste Bedingungen. Niederschläge werden nicht erwartet. An der ausverkauften Alten Försterei fiebern 22.012 Zuschauer dem Derby entgegen.

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Marco Fritz betraut. Der ehemalige FIFA-Referee kommt zu seinem 183. Einsatz in der Bundesliga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Als vierter Offizieller verrichtet Florian Heft seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn: In der vergangenen Spielzeit begegnete man sich sogar zu drei Partien, denn das Los führte beide im Achtelfinale des DFB-Pokals zusammen. Letztlich hatten die Köpenicker in allen drei Vergleichen die Nase vorn und bestätigten damit eindrucksvoll die veränderten Kräfteverhältnisse in der Stadt. Die Herthaner mussten sich sogar mit anschauen, wie die Eisernen in ihrem Olympiastadion Europapokalspiele austrugen.

Vor Beginn: Besonders viel Tradition weist dieses Berliner Derby nicht auf. Lange Zeit trennte die Mauer die Stadt und damit auch beide Klubs voneinander. Zudem dauerte es nach dem politischen Umbruch noch einmal mehr als 20 Jahre, bis es überhaupt zu einer ersten gemeinsamen Saison in einer Spielklasse und damit zum ersten Pflichtspiel kam - 2012 in der 2. Bundesliga. Seither hat es elf Aufeinandertreffen gegeben, von denen Union fünf und die Hertha drei gewann.

Vor Beginn: Lediglich eine Umstellung nimmt Sandro Schwarz nach dem Pokalauftritt vor. Für Dedryck Boyata (nicht im Kader) rutscht die kroatische Neuverpflichtung Filip Uremovic in die Herthaner Anfangsformation und darf somit ebenfalls das erste Bundesligaspiel bestreiten.

Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, K.-P. Boateng, S. Serdar, Lukebakio, Maolida - Selke

Vor Beginn: Im Vergleich zum Pokalspiel am Montag nimmt Urs Fischer zwei Veränderungen vor. Anstelle von Niko Gießelmann (Bank) und Dominique Heintz (nicht im Kader) rücken Julian Ryerson und Neuzugang Diogo Leite in die Köpenicker Startelf. Der letztgenannte Portugiese kommt zu seinem Bundesligadebüt.

Rönnow - Jaeckel, Knoche, Ryerson - Trimmel, R. Khedira, Diogo Leite, Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

Vor Beginn: Nach der Sommerpause gab es für das Team von Neu-Coach Sandro Schwarz dann umgehend eine Enttäuschung. Hertha schied im Pokal aus, scheiterte im Elfmeterschießen an Eintracht Braunschweig. Auch Union musste nach 120 Minuten vom Punkt aus antreten, hier gab es aber einen Erfolg gegen den Chemnitzer FC.

Vor Beginn: Wer setzt sich in Berlin diesmal durch? Vergangene Saison gab es wegen des Duells im Achtelfinale des DFB-Pokals gleich drei Derbys. Und: Jedes entschieden die Unioner für sich! 2:0 und 4:1 in der Liga, 3:2 im Pokal. Die Hertha stieg am Ende fast in die 2. Bundesliga ab, konnte sich erst in der Relegation gegen den Hamburger SV retten (0:1, 2:0).

Vor Beginn: Nach Eintracht Frankfurt gegen Bayern München und vor Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen kommen die deutschen Fußballfans am Auftakt-Wochenende der Bundesliga-Saison 2022/23 in den Genuss eines weiteren namhaften Aufeinandertreffens. In der Hauptstadt kommt es jetzt schon zum brisanten Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Anstoß ist um 15.30 Uhr, gespielt wird am Stadion An der Alten Försterei.

Vor Beginn: Hallo und ein herzliches willkommen im Liveticker!

Union Berlin vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Ryerson - Trimmel, R. Khedira, Diogo Leite, Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, K.-P. Boateng, S. Serdar, Lukebakio, Maolida - Selke

