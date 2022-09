In der Bundesliga kommt es heute einem absoluten Topspiel: der 1. FC Union Berlin empfängt den FC Bayern München. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur drei Bundesligisten sind nach den ersten Spieltagen noch ungeschlagen. Mit Union Berlin und dem FC Bayern treffen ausgerechnet zwei dieser Teams am heutigen Samstag aufeinander. Es ist das Duell des ersten und des zweiten Tabellenplatzes.

Die Eisernen aus der Hauptstadt werden einfach nicht müde, ihre Kritiker verstummen zu lassen. Waren die Köpenicker schon in den vergangenen Jahren das klare Überraschungsteam im oberen Tabellendrittel, scheinen sie sich dort nun richtig festgesetzt zu haben. Zehn Punkte aus vier Spielen - das ist die Bilanz der Mannschaft von Trainer Urs Fischer seit Saisonbeginn. In Summe ergibt das den zweiten Platz, punktgleich mit Rekordmeister FC Bayern.

Und gegen genau diesen hat man heute sogar die Möglichkeit, noch einen Schritt weiterzugehen und die Tabellenspitze zu übernehmen. Dafür braucht es allerdings einen Sieg, und ein solcher ist Union gegen die Münchner noch nie gelungen. Sechsmal stand man sich bisher gegenüber; vier Mal hieß der Sieger FC Bayern, zwei Mal trennte man sich unentschieden. Die beiden letzten Aufeinandertreffen glichen gar einer regelrechten Machtdemonstration. Mit einem 2:5- und einem 4:0-Sieg führte das Nagelsmann-Team die Ostberliner sowohl im eigenen als auch im auswärtigen Stadion vor. Ist nun die Zeit für Wiedergutmachung gekommen?

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Stadion an der alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragung des Spiels geht exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky aus. Wie Ihr sowohl im linearen Fernsehen als auch im Stream live dabei sein könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um das Spiel im TV zu sehen, benötigt Ihr zum einen den sogenannten Sky Q-Receiver und zum anderen das Bundesliga-Paket. Die Kombination von beidem ist derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahrestarif verfügbar. Neben allen Samstagspartien der Bundesliga enthält das Angebot auch alle Spiele der 2. Bundesliga. Weitere Infos bekommt Ihr hier.

Wer bereits auf alle nötigen Voraussetzungen erfüllt, muss nur noch den entsprechenden Sender zur richtigen Zeit aufrufen. Das Einzelspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Wer sich die Partie dagegen lieber in der Konferenz mit den vier weiteren Matches zu Gemüte führen will, sollte Sky Sport Bundesliga 1 aufsuchen.

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Eine andere Möglichkeit die Partie zu verfolgen, ist via Livestream. In diesem Fall müsst Ihr in Besitz des Livesport-Abonnements der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) sein. Damit bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen. Die Rede ist hier neben der 1. und 2. Bundesliga auch von allen Spielen des DFB-Pokals und der Premier League, allen Sessions der laufenden Formel 1-Saison sowie zahlreichen Veranstaltungen der Sportarten Tennis, Handball, Eishockey und Golf.

Der Kostenpunkt für das Angebot liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Für Studierende gibt es ein reduziertes Angebot zum Preis von nur 14,99 Euro pro Monat. Alles Weitere erfahrt Ihr über den folgenden Link.

BVB nicht mal Mittelmaß! So schlecht schneiden die BL-Klubs gegen Bayern ab © getty 1/28 Geht es gegen den FC Bayern, gibt es für (fast) alle Bundesliga-Klubs in längst nicht mehr ganz so schöner Regelmäßigkeit auf die Mütze. Das weiß mittlerweile jedes Kind. Doch wie schlimm ist es wirklich? © getty 2/28 Wir haben uns die Spielerei erlaubt und sind die jeweils letzten zehn Liga-Partien der Münchner gegen die aktuellen Bundesligisten durchgegangen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind teils verblüffend. © getty 3/28 Wer hinterließ gegen den Rekordmeister einen katastrophalen Eindruck? Wer schlug sich wacker? Welche FCB-Stars trafen gegen welche Klubs wie verrückt? Und welcher Spieler ist ein echter Bayern-Schreck? © getty 4/28 Hier kommen die Bilanzen aus Bayern-Sicht mit Siegen (S), Niederlagen (N) und Unentschieden (U). Die Torverhältnisse, die besten Bayern-Torschützen gegen jeden Klub und die Spieler, die sich gegen die Dominanz wehren. © imago images 5/28 Bayern vs. Gladbach: 3 S, 2 U, 5 N - Torverhältnis: 20:16 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Müller, Goretzka (beide 2), beste BMG-Torschützen: Neuhaus, Bensebaini, Plea, Stindl, Hofmann (alle 2). © getty 6/28 Bayern vs. Union (nur 6 Spiele): 4 S, 2 U, 0 N - Torverhältnis: 15:5 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman, Pavard (beide 2), beste Union-Torschützen: Ryerson, Giesselmann, Ingvartsen, Prömel, Polter (alle 1). © getty 7/28 Bayern vs. Mainz: 8 S, 0 U, 2 N - Torverhältnis: 32:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), James Rodriguez (4), beste Mainz-Torschützen: Burkardt (3), Boëtius (2). © getty 8/28 Bayern vs. Freiburg: 7 S, 3 U, 0 N - Torverhältnis: 27:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry (3), beste Freiburg-Torschützen: Höler (3), Petersen (2). © imago images 9/28 Bayern vs. Hoffenheim: 6 S, 1 U, 3 N - Torverhältnis: 28:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (8), Gnabry, Goretzka (beide 3), beste TSG-Torschützen: Kramaric, Uth (beide 3), Adamyan (2). © getty 10/28 Bayern vs. Dortmund: 9 S, 0 U, 1 N - Torverhältnis: 34:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (17), Gnabry (3), beste BVB-Torschützen: Haaland (4), Reus (3). © getty 11/28 Bayern vs. Köln: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Gnabry (7), beste Köln-Torschützen: Uth, Modeste (beide 2). © imago images 12/28 Bayern vs. Bremen: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 28:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Coutinho, Müller, Gnabry (alle 3), beste Werder-Torschützen: Füllkrug, Süle (ET), Eggestein, Rashica, Osako, Gondorf, Kruse (alle 1). © getty 13/28 Bayern vs. Augsburg: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (7), Coman (3), bester FCA-Torschütze: Hahn (2). © getty 14/28 Bayern vs. Leipzig: 5 S, 4 U, 1 N - Torverhältnis: 16:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (4), Müller (3), beste RBL-Torschützen: Nkunku, Forsberg (beide 2). © getty 15/28 Bayern vs. Stuttgart: 8 S, 1 U, 1 N - Torverhältnis: 30:9 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (9), Gnabry (5), beste VfB-Torschützen: Donis, Ginczek (beide 2). © getty 16/28 Bayern vs. Schalke: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 33:3 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (12), Müller, Gnabry (beide 5), beste S04-Torschützen: Kutucu, Di Santo, Naldo (alle 1). © getty 17/28 Bayern vs. Wolfsburg: 9 S, 1 U, 0 N - Torverhältnis: 30:7 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (10), Müller (4), beste VfL-Torschützen: Philipp, Weghorst (beide 2). © getty 18/28 Bayern vs. Frankfurt: 7 S, 0 U, 3 N - Torverhältnis: 32:14 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Musiala, Ribéry (beide 3), beste SGE-Torschützen: Hinteregger (4), Kostic (2). © getty 19/28 Bayern vs. Hertha: 6 S, 3 U, 1 N - Torverhältnis: 23:10 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (11), Müller (3), bester Hertha-Torschütze: Duda (2). © getty 20/28 Bayern vs. Leverkusen: 7 S, 1 U, 2 N - Torverhältnis: 25:13 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski (6), Gnabry (3), beste Bayer-Torschützen: Bailey (3), Schick, Alario, Volland (alle 2). © getty 21/28 Bayern vs. Bochum: 7 S, 2 U, 1 N - Torverhältnis: 35:11 - Beste FCB-Torschützen: Lewandowski, Müller, Ze Roberto (alle 3), beste VfL-Torschützen: Fuchs, Grote (beide 2). © getty 22/28 Fazit Bilanzen: Gladbach ist der einzige Klub, der eine positive Bilanz aufweist. Aus den vergangenen zehn Partien holten die Fohlen 17 Punkte gegen Bayern. Hoffenheim belegt mit 10 Zählern Rang zwei vor Frankfurt (9). © getty 23/28 Der BVB belegt in dieser Statistik mit 3 Punkten lediglich Platz elf. Besonders düster sieht es bei Wolfsburg, Köln, Bremen und Schalke aus, die allesamt gerade einmal ein Remis gegen die Münchner verbuchten. © getty 24/28 Fazit Torverhältnis: Mit -4 hatte Gladbach in den letzten 10 Spielen gegen Bayern das beste Torverhältnis. Lässt man Union weg, das insgesamt nur 6-mal gegen Bayern spielte, kassierte auch niemand weniger Gegentore als BMG (16). RBL ist gleichauf. © getty 25/28 Mit -23 Toren taucht der BVB hier erst auf Rang 13 auf. Nur Bochum (35) kassierte mehr Gegentore gegen Bayern als Dortmund (34). Ein absolutes Desaster ist Schalkes FCB-Torverhältnis: 3:33 - letzter Platz! © getty 26/28 Fazit FCB-Torschützen: Lewy ist ein Monster! Gegen 6 der 17 Klubs traf der Pole in den letzten 10 Spielen zweistellig. Lediglich gegen Bochum muss er sich Rang eins teilen. Der Grund: Der VfL war jahrelang kein Bundesligist. © getty 27/28 Kein Klub wurde von Lewandowski so vermöbelt wie der BVB. Der 34-Jährige schenkte Dortmund 17 Tore ein. Mit sechs zweiten und einem ersten Platz ist Müller Zweiter. Gnabry belegt mit sechs zweiten Plätzen Rang drei. © getty 28/28 Fazit gegnerische Torschützen: Haaland (BVB) und Hinteregger (Eintracht) trafen jeweils 4-mal gegen München. Bayern-Schreck Nummer 1 ist aber Mark Uth, der für Köln und die TSG insgesamt 5 Tore gegen Bayern erzielte.

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr Euch natürlich auch in unserem hauseigenen Liveticker auf dem Laufenden halten. Unter dem folgenden Link versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos vom Geschehen in Berlin. Klickt Euch rein.

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu FC Bayern: Neuer - Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Coman, L. Sané, T. Müller - Mané

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

Union Berlin vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Top-Scorer der Liga