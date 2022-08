Timo Werner vom FC Chelsea zurück zu RB Leipzig: Der Transfer aus drei Perspektiven

Timo Werner schließt das Kapitel FC Chelsea nach zwei unbefriedigenden Jahren und kehrt zu RB Leipzig zurück. Dort will der Nationalspieler mit Blick auf die WM 2022 in Katar zu alter Form zurückfinden. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Der Transfer aus drei Perspektiven.

Timo Werner zurück zu RB Leipzig: Die Perspektive von RBL

Die bevorstehende Rückkehr von Timo Werner ist für RB Leipzig der Königstransfer in diesem Sommer. Und das, nachdem der DFB-Pokalsieger für den aufstrebenden und von der Bundesliga-Konkurrenz heiß umworbenen David Raum erst kürzlich 26 Millionen Euro Ablöse an die TSG Hoffenheim überwies.

Wenn die kolportierten Zahlen stimmen, sollen für Werner inklusive Bonuszahlungen maximal 30 Millionen Euro an den FC Chelsea fließen. Die Basisablöse soll sogar knapp unter 20 Millionen Euro liegen. Auf dem Papier zahlt sich der Deal für die Sachsen aus, schließlich kassierte man vor zwei Jahren bei Werners Wechsel zu den Blues immerhin 53 Millionen Euro. Macht ein Plus von mindestens 23 Millionen.

Und trotz Werners Rückholaktion verzeichnet die Leipziger Transferbilanz in diesem Sommer einen Gewinn. Über 70 Millionen Euro spülten allein die namhafteren Abgänge von Tyler Adams (17 Mio./Leeds United), Hee-chan Hwang (16,7 Mio./Wolverhampton), Brian Brobbey (16,4 Mio./Ajax Amsterdam), Nordi Mukiele (12 Mio./PSG) und Ademola Lookman (9 Mio./Atalanta Bergamo) in die Leipziger Kassen. Auf der Ausgabenseite schlagen neben Werner und Raum noch die 12 Millionen für Xaver Schlager zu Buche, macht in der Summe 68 Millionen.

Nimmt man noch den Wechsel des international begehrten Sturmtalents Benjamin Sesko von Schwesterklub Red Bull Salzburg zur kommenden Saison hinzu, haben die RB-Macher um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auf dem Transfermarkt deutliche Signale gesendet - auch wenn gerade der Transfer Seskos aufgrund des Konstrukts RB auch kritisch gesehen werden muss.

Die Salzburg-Leipzig-Pipeline: Hier kommt der nächste Kracher! © getty 1/21 Das Prinzip ist klar: Mit dem heiß umworbenen Benjamin Sesko tritt der nächste Salzburger Bulle den Weg nach Leipzig an. Wie viele sind das mittlerweile? Wir zeigen alle Transfers vom österreichischen Abonnementmeister zum deutschen Pokalsieger. © GEPA 2/21 Roman Wallner (Winterpause 2012): 86 Spiele (34 Tore) für Salzburg, 16 (6) für Leipzig. Spielte zuletzt wieder in Österreich beim SV Grödig, ehe er im März seine Karriere beendete. Aktuell als Trainer beim Salzburger AK tätig. © GEPA 3/21 Georg Teigl (Winterpause 2014): 87 Spiele (9 Tore) für Salzburg, 57 (3) für Leipzig. Nach zwei Jahren beim FC Augsburg, in denen er sich nicht durchsetzen konnte, nun bei Austria Wien und dort Stammspieler. © GEPA 4/21 Stefan Hierländer (Sommer 2014): 110 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 24 Spiele für Leipzig. Steht seit Sommer 2016 beim SK Sturm Graz unter Vertrag und ist dort sogar Mannschaftskapitän. © GEPA 5/21 Thomas Dähne (Sommer 2014): 55 Spiele für Liefering, 12 Spiele für Leipzig II. Der ehemalige U20-Keeper des DFB spielte 2 Jahre bei Wisla Plock in Polens höchster Liga und wechselte im Sommer zu Holstein Kiel. Dort zu Beginn Stammkeeper, jetzt Ersatz. © GEPA 6/21 Yordy Reyna (Winterpause 2015, Leihe): 36 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 14 (1) für Leipzig. Verdient sein Geld mittlerweile in der MLS, wo er nach DC United aktuell für den Charlotte FC spielt. © GEPA 7/21 Rodnei (Winterpause 2015): 30 Spiele für Salzburg, 7 (1) für Leipzig. Beendete nach einem Jahr ohne Verein im September 2019 seine Karriere, startete dann jedoch ein Comeback - in der 5. österreichischen Liga beim SV Anthering. © GEPA 8/21 Nils Quaschner (Sommer 2015): 15 Spiele (2 Tore) für Salzburg, 20 (1) für Leipzig. Wechselte nach einem Leihjahr in Bochum nach Bielefeld. Machte für die Arminia aufgrund von Knie-OPs nur 4 Spiele und beendete dann seine Karriere. © GEPA 9/21 Stefan Ilsanker (Sommer 2015): 130 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 131 (1) für Leipzig. War lange Zeit gesetzt, dann nur noch Reservist. Wechselte im Winter 2020 zu Eintracht Frankfurt, von dort im Sommer '22 weiter zum FC Genua. © GEPA 10/21 Peter Gulacsi (Sommer 2015): 100 Spiele für Salzburg, 274 Spiele für Leipzig und dort die unangefochtene Nummer eins. Seit Sabitzers Abgang sogar Kapitän. © GEPA 11/21 Marcel Sabitzer (Sommer 2015): 51 Spiele (27 Tore) für Salzburg, 229 (52) für Leipzig. Wechselte 2014 unter kontroversen Umständen über den Umweg Leipzig von Rapid zu Salzburg, 2015 dann zurück nach Deutschland. Seit 2021 beim FC Bayern. © GEPA 12/21 Massimo Bruno (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 39 Spiele (8 Tore) für Salzburg, 28 (3) für Leipzig. Kam 2014 ebenfalls per Leihe nach Salzburg, nach einem Engagement in Charleroi über Bursaspor zu KV Kortrijk. © GEPA 13/21 Benno Schmitz (Sommer 2016): 60 Spiele für Salzburg, 18 Spiele für Leipzig. Nach zwei Jahren in Salzburg 2016 zu Leipzig, heute beim 1. FC Köln. Dort ist der ehemalige Bayern-Jugendspieler Stammspieler rechts hinten. © GEPA 14/21 Naby Keita (Sommer 2016): 81 Spiele (20 Tore) für Salzburg und anschließend zu RB Leipzig (81/20), wo er überragende Leistungen zeigte. Wechselte 2018 für 60 Mio. Euro zu Liverpool. Dort pendelt er zwischen Bank und Startelf. © GEPA 15/21 Bernardo (Sommer 2016): 48 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 49 (1) für Leipzig. Kam im Winter 2016 zu Salzburg, ging ein halbes Jahr später zu Leipzig. Verließ RBL 2018 für 10 Mio. zu Brighton, das ihn 2021 wieder an Salzburg verkauft hat. © GEPA 16/21 Dayot Upamecano (Winterpause 2017): 23 Spiele für Salzburg, 153 (4) für Leipzig. Kam im Winter 2017 nach Deutschland und schlug voll ein. Im Sommer 2021 wechselte er per Ausstiegsklausel für 42 Millionen Euro zum FC Bayern. © GEPA 17/21 Konrad Laimer (Sommer 2017): 77 Spiele (8 Tore) für Salzburg, 162 (11) für Leipzig. Ging 2017 für sieben Millionen Euro nach Leipzig, wo er sich über die Jahre mehr und mehr in den Fokus gespielt und die Bayern auf den Plan gerufen hat. © GEPA 18/21 Amadou Haidara (Winter 2018/19): 83 Spiele (13 Tore) für Salzburg, 110 (11) für Leipzig. Wurde unter Marco Rose Youth-League-Sieger und holte anschließend zwei Meistertitel. Mittlerweile bei Leipzig im zentralen Mittelfeld gesetzt. © GEPA 19/21 Hannes Wolf (Juli 2019): 89 Spiele (23 Tore) für Salzburg, 5 Spiele für Leipzig. Machte 2019 von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, kam aufgrund eines Beinbruchs bei RBL aber nicht in die Spur. Wechselte zunächst per Leihe und 2021 fest nach Gladbach. © imago images / GEPA pictures/ Jasmin Walter 20/21 Hee-chan Hwang (Juli 2020): 126 Spiele für Salzburg (45 Tore), 29 Spiele (3 Tore) für Leipzig. Spielte auf Leihbasis zunächst beim HSV, startete dann in Salzburg durch, ehe er für 9 Millionen nach Leipzig weiterzog. Inzwischen in Wolverhampton aktiv. © GEPAxpictures/xJasminxWalter 21/21 Dominik Szoboszlai (Januar 2021): 82 Spiele (25 Tore) für Salzburg, 46 (10) für Leipzig. Real, Bayern oder Milan sollen interessiert gewesen sein, doch der Ungar ging für 22 Mio. Euro nach Sachsen. Startete nach Verletzungen in der letzten Saison durch.

RB Leipzig sendet mit Werner-Deal deutliches Signal

Mit der Rückkehr Werners untermauern die Leipziger nach der Vertragsverlängerung von Christopher Nkunku jedenfalls mit Blick auf die gerade begonnene Saison auch ihre sportlichen Ambitionen. Der Pokalsieg hat offensichtlich den Titelhunger geweckt.

Auch in der Bundesliga und in der Champions League will das Team von Domenico Tedesco ein ernsthaftes Wörtchen mitreden. Der Kader spricht da eine deutliche Sprache. Nur muss das ganze Potenzial auch konstant auf den Platz gebracht werden. Dass das kein Selbstläufer wird, hat das 1:1 zum Liga-Auftakt in Stuttgart gezeigt.

RB Leipzig: Zu- und Abgänge 2022/23 im Überblick

Zugänge Name Bisheriger Klub Ablöse David Raum TSG Hoffenheim 26 Mio. Euro Timo Werner FC Chelsea 30 Mio. Euro Xaver Schlager VfL Wolfsburg 12 Mio. Euro Janis Blaswich Heracles Almelo ablösefrei