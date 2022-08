Vertrag ab 2023: RB Leipzig holt Sturmtalent Sesko aus Salzburg

Die Rückkehr von Timo Werner steht unmittelbar bevor, eine weitere Offensiv-Verstärkung für die langfristige Zukunft ist bereits sicher: DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig hat das 19 Jahre alte Sturmtalent Benjamin Sesko verpflichtet.

Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, kommt der Slowene im Sommer 2023 vom Schwesterklub RB Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2028.

Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 24 Millionen Euro betragen. Sesko hatte auch das Interesse mehrerer Top-Klubs aus England geweckt. In Österreich lief er seit 2019 zunächst für das RB-Farmteam FC Liefering in der zweiten Liga auf und erzielte in der Folgesaison dort 21 Tore.

In der vergangenen Spielzeit gelangen Sesko im Oberhaus für den Serienmeister Salzburg in 37 Pflichtspielen elf Treffer (sechs Assists). Im Juni 2021 gab er zudem sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, dort kam er seitdem auf 13 Einsätze (zwei Tore).