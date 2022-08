BVB: Sebastian Kehl verteidigt Kapitän Marco Reus, kündigt Einzelgespräche an und erteilt Cristiano Ronaldo Absage

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus verteidigt. Zudem sprach der Ex-Nationalspieler über das angebliche Interesse an Cristiano Ronaldo.

Auch einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen ist der BVB noch auf Spurensuche, wie das passieren konnte. "Der Frust sitzt tief, das hat er zum Ausdruck gebracht", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei Bild TV über die Aussagen von Kapitän Marco Reus direkt nach dem Spiel. Der 32-Jährige war auf der Suche nach Gründen für das verspielte 2:0 in der Schlussphase sichtlich genervt und hatte folgendes geantwortet: "Wenn ich das wüsste, hätten wir es wahrscheinlich abgestellt."

Mal wieder wurde die Mentalitätsfrage gestellt, davon wollte Kehl aber nichts wissen. "Wir fangen jetzt keine Diskussion um Reus an. Das ist Blödsinn. Stattdessen verteidigte der Sportdirektor Reus. "Er hat eine hohe Identifikation mit dem Verein. Er führt anders, deswegen ist er da auch nicht alleine." Gemeint sei der Mannschaftsrat, der mithelfen solle.

Kehl kündigte stattdessen Einzelgespräche und eine Analyse an, um ein solches Debakel wie in den letzten Minuten wie gegen Werder in der Zukunft zu verhindern. Gleichzeitig verwies Kehl auch auf andere Teams, die bisher "ziemlich Sand im Getriebe haben".

Vielmehr sei es viel zu früh, im Kampf um die Meisterschaft aufzugeben. "Sonst könnten wir den Laden ja zumachen. Es war nicht das, was wir erwarten und nicht das, was die Mannschaft kann." An den ersten beiden Spieltagen hatten die Borussen noch zwei knappe Siege (1:0 gegen Leverkusen und 3:1 in Freiburg) einfahren können, im Pokal setzte man sich souverän mit 3:0 bei Drittligist 1860 München durch.

BVB: Kehl erteilt Cristiano Ronaldo Absage

Kehl äußerte sich außerdem zu den Gerüchten um Cristiano Ronaldo, der unter der Woche angeblich dem BVB angeboten wurde. "Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Das ist so", stellte der frühere Nationalspieler klar. Und wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt. Die Klickzahlen waren sicher herausragend. Aber wir haben in den letzten Tagen schon einiges getan, um dieses Gerücht einzuordnen."

Kehl bezeichnete Ronaldo als "fantastischen Spieler, ein Weltfußballer", machte aber auch klar, dass es nicht Thema von Borussia Dortmund sei, wenn Ronaldo noch nie in der Bundesliga gespielt hat.

Ähnlich äußerte sich auch Leverkusens Boss Fernando Carro, der sich nicht vorstellen könne, dass CR7 in deutschen Stadien auf Torejagd gehen werde. "Wenn ein Verein das Geld hat und sich auch die Herausforderung eines CR7 in der Kabine antun will, würde das der Bundesliga gut tun", meinte Carro ebenfalls bei Bild TV: "Da in Deutschland aber mit sehr viel Ratio und sehr viel Vernunft gearbeitet wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das machen wird."

Noten: Ein BVB-Star ist ein Sicherheitsrisiko © getty 1/17 Wahnsinn in Dortmund! Der BVB hat am 3. Spieltag der Bundesliga nach 2:0-Führung eine späte, aber verdiente 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen einstecken müssen. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Klasse Flugeinlage bei Duckschs Freistoß (43.). Starke Fußabwehr gegen Füllkrug (80.) und mit dem Arm zur Stelle gegen Schmidt (88.). Trotz Werders Dreierpack-Wahnsinn noch der beste Dortmunder. Note: 2. © getty 3/17 MARIUS WOLF: Trotz vieler Ballaktionen offensiv nicht so auffällig wie zuletzt in Freiburg. Kämpfte sich ins Spiel, leistete sich aber die mit Abstand meisten Ballverluste: 26. Vorm 2:3 zu weit weg von Matchwinner Burke. Note: 4,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Als direkter Gegenspieler von Ducksch mit Problemen, kam mehrfach zu spät. Schwache Zweikampfquote und auch nicht so stark in den Spielaufbau eingebunden. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Verschätzte sich bei einem gefährlichen Werder-Konter, reparierte das Malheur aber gleich selbst (30.). Hatte Bremens zweite Sturmspitze Füllkrug meist im Griff. Sein Mega-Block gegen Jung bewahrte Dortmund vorm 1:1 (60.). Note: 2,5. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Positionstreuer als vergangene Saison. Mit wichtigen Ballgewinnen. Trotzdem in der Defensive nicht immer sattelfest. Im Spiel nach vorne blass - bis zu seinem überraschenden Treffer zum 2:0 aus 25 Metern. Note: 3. © getty 7/17 MO DAHOUD: Mutiger Torschuss aus der Distanz, knapp neben das Werder-Tor. Musste schon in der 17. Minute vom Feld, weil er sich an der Schulter verletzte. Fehlte dem BVB an allen Ecken und Enden - so wichtig ist er zurzeit. Keine Bewertung. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Ohne Dahoud an seiner Seite mit einigen Problemen im Rückwärtsgang. Auch offensiv ohne die ganz großen Impulse, bis auf einen tollen Konter über Reus. Konnte Werders Schlussoffensive nicht stoppen. Note: 4,5. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Brachte das Kunststück fertig, in der ersten halben Stunde gleich drei tolle BVB-Konter durch fehlende Präzision kaputt zu spielen. Aus dem Nichts dann mit dem schönen Weitschusstreffer zum 1:0. Note: 3,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Schwacher erster Durchgang für den Kapitän. Kaum Ideen, kein guter Antritt, zu zögerlich im Abschluss. Immerhin: Durfte den unspektakulären Pass auf Torschütze Brandt als Assist verbuchen. Auch nach der Pause eher unauffällig. Note: 4. © getty 11/17 JAMIE BYNOE-GITTENS: Der Youngster verdrängte Hazard aus der Startelf, sorgte aber nicht für so viel Wirbel wie erhofft. Kam fast nie an Werders rechter Mauer Pieper und Weiser vorbei. Note: 4,5. © getty 12/17 ANTHONY MODESTE: Half bei Standards in der eigenen Abwehr aus. In Dortmunds Offensive aber im zweiten BVB-Spiel überhaupt kein Faktor. Nur sechs (!) Ballaktionen in der ersten Halbzeit. Der zu ungestüme Einsatz gegen Pavlenka brachte ihm Gelb. Note: 5. © getty 13/17 EMRE CAN: Musste früh für den verletzten Dahoud aushelfen. Ließ Stage laufen und ermöglichte so Werders erste Großchance. Dummes Foul gegen Ducksch, das mit Gelb bestraft wurde. Ein latentes Sicherheitsrisiko, auch wenn er viele Bälle gewann. Note: 5. © getty 14/17 NIKLAS SÜLE: Ersetzte nach gut einer Stunde Hummels und feierte sein Liga-Debüt für den BVB. Unspektakulärer Auftritt. Note: 4. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: Bekam in der 62. Minute eine neue Chance, für frischen Wind über die Flügel zu sorgen. Erst mit dem berühmten Haken zu viel (76.), dann im Pech mit einem satten Schuss an den Pfosten (80.). Note: 3. © getty 16/17 GIOVANNI REYNA: In der letzten halben Stunde für Brandt erstmals seit April wieder auf dem Feld. Mit einigen guten Ansätzen, mehr aber nicht. Note: 3,5. © getty 17/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ab der 81. Minute noch mit einem Kurzeinsatz. Hatte das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp an Werder-Keeper Pavlenka. Keine Bewertung.

