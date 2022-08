RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig begegnet heute in der Bundesliga dem VfL Wolfsburg. In diesem Artikel bekommt Ihr erklärt, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg stehen sich am heutigen Samstag, den 27. August, zwei Mannschaften in der Bundesliga gegenüber, die einen schwachen Start in die neue Meisterschaft hingelegt haben. Beide Klubs haben nach drei Spielen nur zwei Punkte auf dem Konto und wollen heute deshalb den ersten Sieg feiern. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

Es ist eines von fünf Spielen, die im Rahmen des 4. Spieltags am Samstag stattfinden. Später, um 18.30 Uhr, folgt das Spiel der Woche, wenn sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegenüberstehen.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Leipzig gegen Wolfsburg ist ein Samstagsspiel, heißt also, dass sich Sky um die Übertragung der Partie im TV und Livestream kümmern wird. Das Einzelspiel mit Torsten Kunde als Kommentator läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Für die Konferenz, die alle Parallelspiele abdeckt, müsst Ihr einen von folgenden Kanälen aufsuchen: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Top Event. Um 15.15 Uhr geht sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz los.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky zu sehen. Was Ihr braucht, um diesen freizuschalten: ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

© getty RB Leipzig wartet noch auf den ersten Saisonsieg.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Andernfalls gibt es noch die Möglichkeit, die Begegnung auch im Liveticker von SPOX mitzulesen. So sind auch die, die kein SkyGo-Abo oder WOW haben, live mit dabei und verpassen keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

Begegnung: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag