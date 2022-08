RB Leipzig: Timo Werner verhandelte vor Rückkehr wohl mit Manchester United

Nationalstürmer Timo Werner verhandelte vor seiner Rückkehr zu RB Leipzig offenbar auch mit Manchester United. Das berichtet die Bild.

Demnach habe sich der neue United-Trainer Erik ten Hag durchaus vorstellen können, Werner für das Angriffszentrum zu verpflichten. Die Red Devils suchen bereits seit längerem nach einem neuen Stürmer und wurden dabei zuletzt auch mit Marko Arnautovic in Verbindung gebracht.

Werner entschied sich nach zwei Jahren beim FC Chelsea letztlich für die Rückkehr in die Bundesliga. Bereits von 2016 bis 2020 hatte er in Leipzig gespielt und in 156 Pflichtspielen 90 Tore erzielt.

Nun hat der 26-Jährige in Leipzig einen Vierjahresvertrag bis 2026 unterschrieben. Die Sachsen zahlen rund 20 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni an Chelsea.