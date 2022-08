Im ersten Sonntagsspiel der 2. Bundesliga trifft heute Mainz 05 auf Union Berlin. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN-Abo sichern und Mainz 05 vs. Union Berlin live erleben!

Mainz 05 vs. Union Berlin! So lautet heute am 14. August die erste Sonntagsbegegnung am 2. Spieltag der Bundesliga. Das Duell wird um 15.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz angepfiffen.

Für Union Berlin war der Saisonstart am vergangenen Wochen ein Auftakt nach Maß. Mit 3:1 gewann Union Berlin die Partie gegen den Stadtrivalen Hertha BSC. Gerade in der ersten 45 Minuten dominierten die Unioner die Begegnung. In der 1. Runde des DFB-Pokals hatte das Team von Urs Fischer gegen den Chemnitzer FC jedoch mehr Probleme. Wie schlägt sich Union Berlin heute gegen Mainz 05?

Auch die Mainzer konnten am 1. Spieltag der Bundesliga gewinnen. Mit 2:1 siegten die heutigen Gastgeber gegen den VfL Bochum, hatten dabei aber etwas mühe. Erst in der 77. Minute erzielten die Mainzer den letztendlichen Siegtreffer. Min Union Berlin wartet heute dennoch eine schwere Aufgabe auf die Elf von Bo Svensson.

Mainz 05 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 2. Spieltag der Bundesliga

2. Spieltag der Bundesliga Datum: 14. August

14. August Partie: Mainz 05 vs. Union Berlin

Mainz 05 vs. Union Berlin Spielort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Mainz 05 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mainz 05 vs. Union Berlin seht Ihr heute exklusiv auf DAZN im TV und Livestream. DAZN zeigt in dieser Saison sämtliche Bundesligapartien am Freitag- und Sonntag, und damit auch das heutige Duell zwischen Mainz 05 und Union Berlin.

Ab 14.45 Uhr überträgt DAZN das Spiel heute live im TV auf DAZN 2 und im Livestream, den Ihr über die DAZN-App oder Euren Laptop im Browser sehen könnt. Für DAZN ist Daniel Herzog als Moderator im Einsatz. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

© getty Trifft Jordan Siebatcheu auch heute gegen Mainz 05?

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch vieler weitere Sporthighlights. Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr zur Buche.

Mainz 05 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Mainz 05 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, J.-S. Lee, Kohr, Aaron - Stach, Fulgini - Onisiwo

Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, J.-S. Lee, Kohr, Aaron - Stach, Fulgini - Onisiwo Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

Mainz 05 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr die Partie zwischen Mainz 05 und Union Berlin heute hier bei SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle