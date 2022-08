Filip Kostic verabschiedet sich emotional von Eintracht Frankfurt

Filip Kostic hat sich nach seinem designierten Wechsel zu Juventus Turin in einer emotionalen Botschaft von Eintracht Frankfurt und den Fans verabschiedet. "Danke, dass du an mich geglaubt hast, als es sonst niemand getan hat!", schrieb der Serbe bei Instagram.

"Ich möchte dem Verein, all den wunderbaren Menschen, die im Verein beschäftigt sind, den Mitspielern, den Trainern, dem Management, den Fans und der ganzen Stadt von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr meinen Aufenthalt im Verein und in der Stadt unvergesslich gemacht habt", erklärte Kostic, der seit 2018 für die SGE auflief und der Eintracht bis zu 20 Millionen Euro einbringen könnte.

Auch an die Anhänger richtete er sich: "Wir haben zusammen für die Farben des Vereins geblutet, ihr auf der Tribüne und wir auf dem Feld. Gemeinsam haben wir es geschafft, mit dem Gewinn der Europa League Vereinsgeschichte zu schreiben. Ich danke euch für all die Liebe und Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft. Ich werde euch für immer in meinem Herzen tragen." Seine Botschaft schloss er mit drei Herzen.

Bereits beim UEFA-Supercup gegen Real Madrid stand Kostic nicht mehr im Frankfurter Aufgebot, am Donnerstag weilte er zu medizinischen Untersuchungen in Turin, am Nachmittag wurde der Wechsel bei der Liga registriert. Eine offizielle Bekanntmachung der beiden Klubs steht noch aus.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner kündigte an, dass ein externer Ersatz verpflichtet wird. Dabei könnte man ausgerechnet bei der Alten Dame zuschlagen. Mit Luca Pellegrini, der auf Leihbasis kommen soll, gibt es laut Sky Sport Italia fortgeschrittene Gespräche. Bereits am Freitag soll der Medizincheck anstehen.