Eintracht Frankfurt will angeblich Juves Luca Pellegrini holen

Eintracht Frankfurt will ausgerechnet von Juventus Turin mit Luca Pellegrini den Ersatzmann für den abgewanderten Filip Kostic holen. Das berichtet Sky Italia. Demnach befinden sich die Hessen bereits in Verhandlungen mit der Alten Dame, um den Linksfuß an den Main zu locken.

Kostic befindet sich seit dieser Woche in Turin, um seinen Wechsel für rund 17 Millionen Euro perfekt zu machen. Durch die Ankunft des Serben würde sich die Ausgangslage für Pellegrini bei Juve weiter verschlechtern.

Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison meist der Ersatzmann hinter Alex Sandro, kam aber auf 21 Spiele für die Bianconeri, bei denen er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Auch aufgrund der noch langen Laufzeit des Arbeitspapiers ist eine feste Verpflichtung durch die Frankfurter dem Bericht zufolge eher unwahrscheinlich. Die SGE bemühe sich stattdessen erst einmal um eine Leihgeschäft.