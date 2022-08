FC Bayern, News und Gerüchte: Zirkzee-Transfer offenbar kurz vor Abschluss

Joshua Zirkzee steht offenbar kurz vor einem permanenten Wechsel zum FC Bologna. Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Daniel Farke hat sich vor dem Duell mit dem FC Bayern unter anderem über Robert Lewandowski geäußert. Außerdem: Manchester United soll sich zuletzt um eine Verpflichtung von Benjamin Pavard bemüht haben. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Zirkzee-Transfer auf der Zielgeraden

Der Transfer von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee zum FC Bologna steht laut übereinstimmenden Medienberichten nun kurz vor dem Abschluss.

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich der deutsche Rekordmeister und Bologna auf eine Ablöse von rund acht Millionen Euro geeinigt, Zirkzee hat sich mit dem Serie-A-Klub bereits auf einen Vertrag verständigt. Zudem sollen sich die Bayern laut Sky per Klausel eine Beteiligung in Höhe von 50 Prozent bei einem Weiterverkauf Zirkzees gesichert haben.

Laut Sport1 erhält Zirkzee einen Vierjahresvertrag, per Matching Right soll es den Bayern erlaubt sein, den Spieler zu verpflichten, sollte Bologna von einem anderen Verein ein Angebot erhalten.

Zuletzt wurde auch der VfB Stuttgart als möglicher Abnehmer für den 21-Jährigen gehandelt, der nun vor seinem zweiten Engagement in Italien steht. Vergangenes Jahr spielte Zirkzee bereits auf Leihbasis bei Parma Calcio, kam dort aber nicht über vier Kurzeinsätze hinaus.

Mit dem Verkauf von Zirkzee durchbricht der FC Bayern erstmals überhaupt die Einnahme-Schallmauer über Transfers in Höhe von 100 Millionen Euro.

FC Bayern, News: Farke äußert sich zu Lewandowski-Abgang

Vor dem Spitzenspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag hat sich Fohlen-Coach Daniel Farke zur Frage geäußert, ob der Rekordmeister im 4-2-2-2-System ohne Robert Lewandowski noch besser ist. "Für mich ist Qualität Performance über einen langfristigen Zeitraum, da ist nach drei Bundesligaspielen nicht der Zeitpunkt, ein Fazit zu ziehen", sagte Farke auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Gladbach-Coach lobte den polnischen Angreifer und betonte, dieser sei "weltweit der beste Stürmer und es ist generell immer besser, den besten Stürmer in seinen Reihen zu haben."

"Wenn Robert morgen anruft bei Roland (Virkus, Sportdirektor, d. Red.) und sagt: 'Ich würde gerne nach Gladbach kommen', da würde ich mich nicht gegen sträuben", scherzte Farke anschließend.

Zudem erklärte der 45-Jährige, dass die Bayern in seinen Augen ohnehin nicht von einem einzelnen Spieler abhängig sind: "Diese Mannschaft ist nie abhängig von einem Spieler oder einer Person. Dieser Klub hat Performance über einen langfristigen Zeitraum gezeigt. Wenn du zehn Jahre in Folge deutscher Meister wirst, wenn du Jahre in Folge die Bundesliga europäisch würdig vertrittst, dann ist das eine außergewöhnliche Qualität."

© getty Robert Lewandowski wechselte im Sommer nach acht Jahren beim FC Bayern zum FC Barcelona.

FC Bayern, Gerücht: Manchester United klopfte wegen Pavard an

Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt schien ein Abgang von Benjamin Pavard zwischenzeitlich nicht unwahrscheinlich.

Laut der französischen L'Equipe soll neben dem FC Chelsea und Atletico Madrid auch Manchester United wegen des variabel einsetzbaren Verteidigers angefragt haben.

Dieser Vorstoß sei allerdings zu spät erfolgt, da der Franzose sich zuvor für einen Verbleib in München entschieden hatte. Zudem hätte Cheftrainer Julian Nagelsmann einem Wechsel wohl ohnehin den Riegel vorgeschoben.

Mit Tanguy Nianzou (FC Sevilla), Chris Richards (Crystal Palace), Omar Richards (Nottingham Forrest), Lars Lukas Mai (FC Lugano) und Niklas Süle (BVB) haben bereits fünf Abwehrspieler den FC Bayern in dieser Transferperiode verlassen.

